Yaşam

Polisler minik öğrencileri bilgilendirdi

18 Eylül 2019 Çarşamba 10:59 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:14

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Her Çocuk Bir Umut, Her Umut Bir Gelecek" projesi kapsamında, okulları gezerek öğrencileri bilgilendiriyor.