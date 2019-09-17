Yarış atlarının beslenme ve bakımının yapıldığı 30'a yakın çiftliğin bulunduğu Konya'nın Ereğli ilçesinde, atlar için pansiyon hizmeti veriliyor.

Yaz aylarında atların konakladığı ilçenin tercih nedeni ise rakım ve iklim şartlarının çok uygun olması.

Ereğli'de yetişen tayların, son yıllarda gerçekleştirilen bazı yarışları kazanması da ilçenin adının, at ve yarışseverler tarafından bilinmesini sağladı.

Yetiştirdiği atların başarılı olmasından gurur duyuyor

At çiftliği sahibi Mustafa Özsarı, Konya şehir merkezine 150 kilometre uzaklıktaki ilçenin, hipodromların bulunduğu Adana ve Şanlıurfa’ya yakın olmasının da bir avantaj olduğunu anlatarak, 16 yıl önce 4 atın bakımıyla başladığı mesleğini 40 at ile sürdürdüğünü söyledi.

Yarış ömrünü tamamlayan damızlık yarış atlarından üretim yapan Özsarı, bu yıl 7 tayı koşulara hazırladığını belirterek, yetiştirdiği birçok atın ülke genelindeki koşularda başarılı olmasından gurur duyduğunu vurguladı.

Mustafa Özsarı, ilçede yetişen tayların bugüne kadar birçok yarışta başarı elde ettiğinin yarışseverler tarafından bilindiğini anlatarak, "Gazi Koşusu'nu kazanan 'Hep Beraber', 'Yavuz Star', 'Popular Demand' gibi atların Ereğli'de yetişen taylar olduğunu biliyoruz. Bunun dışında bakımını yaptığımız atlar arasında da başarılar elde edenler var" dedi.

Günlük bakımlarını özenle yapıyorlar

Özsarı, çiftlikte dünyaya gelen taylara özenle bakıldığından bahsetti. Başta İngiliz atları olmak üzere Arap atlarını da yarışlara hazırladıklarını söyleyen Özsarı, şöyle konuştu:

"Burada yarış atları besliyoruz. Atlara pansiyonculuk hizmeti sunuyoruz. Besliyoruz, yetiştirip satıyoruz. Yarış hayatı bitmiş atları, damızlık olarak kullanıyoruz. Burada atlardan üretim yapıp yeni taylar yetiştiriyoruz ve onları koşturuyoruz. Adana ve Şanlıurfa'ya yakınlığıyla beraber, rakımın atlar için uygun olması burayı tercih ettiriyor. Burası Adana ve Şanlıurfa'ya göre yayla konumunda. Bu nedenle muhakkak atların yaz aylarında burada olması gerekiyor. Ereğli, coğrafi olarak atlar için çok uygun bir yer. Atlar çayırı çok severler, çayırda koşmak isterler. Buralarda da çok güzel çayırlarımız var. Bu nedenle tercih ediliyoruz.''

Atların günlük bakımlarını titizlikle yaptıklarını anlatan Özsarı, yonca, yulaf ve protein değeri yüksek besinleri tercih ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA