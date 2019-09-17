69 yaşındaki Mehmet Baş, Muğla'nın Bodrum ilçesinin son sünger avcısı olarak biliniyor.

Baş, balıkçıların kayalıklara takıldığı için bıraktığı ağları denizden çıkarmak için "Aksona Mancorna" isimli 18 metrelik teknesiyle Bodrum Limanı'ndan Gökova Körfezi'ne açıldı.

Mehmet Baş'a dalışı sırasında sahil güvenlik dalgıçları ile biri oğlu iki genç denizci eşlik etti. Ekip, Datça Kocadağ açıkları, Marmaris Bördübet mevkii ve Bodrum'un Çiftlik Mahallesi açıklarında 30-35 metre arasında değişen derinliklerde dalış yaptı. Denizden güçlükle çıkarılan metrelerce ağ tekneye çekildi.

Mavi derinliklerdeki güzellikleri yok eden ağlar, daha sonra Bodrum Limanı'na getirildi. Denizden toplanan ağlar, teknenin yelken direğine çekilerek bir süre sergilendikten sonra belediyenin temizlik görevlilere teslim edildi. Baş ve beraberindeki dalgıçların ağ temizleme çalışmaları su altı kamerasıyla görüntülendi.

"Denizler ekmek soframız"

Mehmet Baş, ağların kayalıklarda canlı hayatını yok ettiğini aktararak denizlerdeki doğal yaşamın korunması için herkesin daha duyarlı olması ve üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtti.

"Kayalıklardaki ağları temizleyerek oradaki hayatı kurtardım. Bunun bana verdiği mutluluğu yeryüzünde hiçbir maddi güç veremez" diyen Baş, ağları takılan balıkçıların kendisine haber vermelerini ya da başka bir dalgıca ağlarını çıkarttırmalarını istedi.

Zaman zaman gönüllü olarak bu çalışmayı yaptığını anlatan Baş, "Denizler bizim ekmek soframız. Pisliği ve çöpümüzü örten su birikintisi değil. Sonar ile görülüp balık sanılan derinlerdeki büyük taşlar ağla sarılıyor. Ağlar orada kalıyor, çıkaramıyorlar. Bu ağlar milli servet para ile alındı. Dipte kalıyor ve orada hayatı öldürüyor" dedi.

Büyük bir fedakarlık ve çaba gösteriyor

Baş'ı limanda karşılayan İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, duyarlı denizci büyükleri olduğu için şanslı olduklarını söyledi.

Baş'ın büyük bir fedakarlık ve çaba gösterdiğini vurgulayan Dinç, şöyle konuştu:

"Karada yaşayan ve denizin üstünü kullanan kişiler olarak bu manzaraları göremiyoruz. Denizin altındaki hayatın kendi dengesinde devam etmesi için üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. Mehmet ağabeyimize, denizin altını daha doğru kullanmayı öğrettiği için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA