Yaşam
Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar16 Eylül 2019 Pazartesi 16:25 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:26
Van'ın Edremit ilçesinde evlenen çift, düğünlerinde orman yangınlarına dikkati çekmek için nikah şekeri yerine davetlilere 500 fidan dağıttı.
Van'ın Edremit ilçesinde evlenen çift, düğünde davetlilere fidan dağıtarak, orman yangınlarına dikkati çekti.
Gihin Abi ve Emrah Beyazağaç, en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına nikah şekeri yerine fidan dağıttı.
Orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak isteyen çift, 500 fidanı davetlilere dağıtarak, toprakla buluşturmalarını istedi.
Beyazağaç çiftinin nikahını, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say kıyarken, gelin ve damadın şahitleri ise Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik oldu.
Kaynak: AA
Etiketler: orman yangınları Fidan