Gaziantep'te yaşayan Nahsen Korkmaz, babasıyla 50 yıl önce tarla sürerken tarihi mezar taşı buldu. Korkmaz, taşı "zedelenmesin, zarar görmesin" diye evinin bahçe duvarının içine, bazı taşları çıkararak yerleştirdiklerini ve kendilerince korumaya çalıştıklarını anlattı.

Mahallenin Yesemek Açık Hava Müzesi'ne 8 kilometre mesafede bulunması dolayısıyla yoldan geçerken tarihi taşı gören Gaziantep Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerinin gelip taşı incelediklerini söyleyen Korkmaz, yetkililerin taşın Roma dönemine ait olduğunu söylediklerini belirtti.

"Özgür/azatlı kız kardeşi için yaptırdı"

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Yesemek Yüzey Araştırması ekibinden Prof. Dr. Atilla Engin ise, İslahiye ve çevresinin Roma döneminde de önemli bir yerleşim yeri olduğunu, özellikle büyük höyük, tepe ve yamaç yerleşmeleri çevresinde nekropollerin yer aldığını söyledi.

"Yesemek havzasında yaptığımız yüzey araştırmalarında modern köy evlerinde kullanılan Roma dönemi mezar taşları dikkati çekiyor. Bölgede sık görülen üçgen alınlıklı tapınak cephesi şeklindeki bazalt mezar stelleri geç Roma dönemine, milattan 3. ve 4. yüzyıllara tarihleniyor. Üzerlerinde mezar sahibinin adı yazabildiği gibi, yazıtsız mezar taşlarına da rastlanıyor. Genellikle yerleşimlerin çevresinde konumlandığı ve nekropollerden çıkartılmış olduğu anlaşılan bazalt sal taşları, bu mezarların taş sanduka tipinde olduğunu gösteriyor."

Engin, Nahsen Korkmaz'ın bahçe duvarında bulunan tarihi taşın üzerinde "Özgür/azatlı kız kardeşi için yaptırdı" yazısının yer aldığını anlattı.

Kaynak: AA