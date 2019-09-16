İzmir'in simge yerlerinin başında geliyor Kadifekale. Tarihi yapının içinde bulunan küçük ibadethanenin ise Hristiyanlar tarafından yapıldığı düşünülüyordu. Oysa gerçek bundan farklıydı. İzmir'de inşa edilmiş ilk mescit buradaydı.

Tarihi gerçeği, Agora ve Smyrna'da kazı çalışması yapan ekip ortaya çıkardı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, "Müslüman ibadethanelerinde güney duvarı üzerinde bir mihrap aramamız gerekir, buradaki araştırma kazıları sırasında da görmüş olduğunuz noktada bulduğumuz mihrap bu yapının bir ibadet yapısı olduğuna işaret etti" dedi.

Aslına uygun restore edilecek

Mescidin, Aydınoğulları Beyliği'nin İzmir'i fethinden hemen sonra, 1317'de inşa edildiği tahmin ediliyor. Ekip, araştırmalarında Evliya Çelebi kayıtlarından da yararlandı.

Ersoy, Evliya Çelebi'nin de burada notlar aldığını söyleyerek, "Bu yapıyla ilgili bir kitabeden bahsediyor ve kitabede İzmir Kadısı İlyas Bey tarafından burasının inşa edildiğini ifade ediyor" diye konuştu.

Kadifekale Mescidi, fethedilen kalelere inşa edilen ibadethane geleneğinin bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Kazı çalışmalarının ardından tarihi mescidin aslına uygun olarak restore edilmesi de planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber