İzmir'in ilk mescidi ortaya çıkarıldı16 Eylül 2019 Pazartesi 14:19 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:41
İzmir'in en eski mescidi Kadifekale'de bulundu. Kale içinde 14. yüzyıldan kalma yapının şapel değil, mescit olduğu ortaya çıkarıldı.
İzmir'in simge yerlerinin başında geliyor Kadifekale. Tarihi yapının içinde bulunan küçük ibadethanenin ise Hristiyanlar tarafından yapıldığı düşünülüyordu. Oysa gerçek bundan farklıydı. İzmir'de inşa edilmiş ilk mescit buradaydı.
Tarihi gerçeği, Agora ve Smyrna'da kazı çalışması yapan ekip ortaya çıkardı.
Mescidin, Aydınoğulları Beyliği'nin İzmir'i fethinden hemen sonra, 1317'de inşa edildiği tahmin ediliyor. Ekip, araştırmalarında Evliya Çelebi kayıtlarından da yararlandı.
Ersoy, Evliya Çelebi'nin de burada notlar aldığını söyleyerek, "Bu yapıyla ilgili bir kitabeden bahsediyor ve kitabede İzmir Kadısı İlyas Bey tarafından burasının inşa edildiğini ifade ediyor" diye konuştu.
Kadifekale Mescidi, fethedilen kalelere inşa edilen ibadethane geleneğinin bir örneği olarak değerlendiriliyor.
Kazı çalışmalarının ardından tarihi mescidin aslına uygun olarak restore edilmesi de planlanıyor.
Kaynak: TRT Haber