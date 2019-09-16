Takvimler 11 Eylül 1959'u gösteriyor. Bu tarihte, Doğu Anadolu Bölgesi'nin haritasını çizmek için uçuş yapan Harita Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar, Ağrı'nın Telçeker köyünde Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntıları keşfetti. Ancak köyde her yıl toprak kayması yaşanıyor.

Dev yarıkların oluştuğu arazide Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu ileri sürülen yapıda da bozulmalar başladı. Gemiyi andıran yapının kenarlarındaki topraklar heyelan sebebiyle bozuldu.

"Bu yapının akıntıdan kurtarılması gerekiyor"

Nuh'un Gemisi belgeselinin yapımcısı Cem Sertesen, bölgenin bir an evvel koruma altına alınmasını istediğini söyledi.

Bölgede heyelanın giderek artığını belirten Cem Sertesen, şöyle konuştu:

"Maalesef, doğal yapının kenarlarının şekli gittikçe bozuluyor. Nuh'un Gemisi kitabında da bahsettiğim gibi buraya 35 senesini veren Doç. Dr. Salih Bayraktutan, bu oluşumun altında ve yanlarında çamur akıntısı olduğunu bildiriyor. Toprak heyelan halinde bu yapıya zarar veriyor. Bu yapının o akıntıdan kurtarılması ondan sonra bilimsel araştırmalar yapılması gerekiyor. Ama öyle kazma kürekle değil, günümüzün çok ileri teknolojisiyle yapılacak bilimsel araştırmalar. Eğer buraya kazma kürekle girilirse artık bozulmaya başlamış olan şekil tamamen yok olur."

Uluslararası çapta önemli

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, 1959'da keşfedilen anıt yapının Nuh'un Gemisi ve kayıp kenti Nakuan'ın olduğuna inanıldığını belirtti.

Konuyla ilgili başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinde çok ciddi çalışmalar yapıldığını anlatan Prof. Dr. Faruk Kaya, "Uluslararası çapta önemli olan sahaya Türkiye'nin de ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Doğal sit alanı olarak ilan edilen bu alanın koruma altına alınması için çeşitli çalışmaların yapılması çok önemli" dedi.

"Turizm anlamında dünya için ilgi çekici yer"

Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılarla ilgili çalışmaların uzun zamandan beri yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Faruk Kaya, şunları söyledi:

"Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı ve çevresinde olduğuna dair ciddi bulgular var. İlhan Durupınar tarafından keşfedilen Doğubayazıt Telçeker köyü bölgesindeki yapı Nuh'un Gemisi'nin doğal yapısı. Burasının heyelan sonucu olduğuna dair bilgiler var. Bu yapıyla ilgili 1985 yılına kadar ciddi bir çalışma yapılmadı. 1985 yılında sonra çalışma yapılmaya başlandı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Doğubayazıt bölgesi sık sık heyelanlara maruz kalan bölge. Çeşitli koruma çalışmaları yapılmazsa bu doğal anıtın doğal yapısını kaybedebileceği tehlikesiyle karşı karşıya olduğu söylenebilir. Turizm anlamında dünya için ilgi çekici yer olan anıt ve çevresinde bir an önce çalışmaların yapılması, buranın gerçekten Nuh'un gemisi anıtının yapısıyla ilgili geçmişiyle ilgili tarihlendirme çalışmaları yapılması, mutlaka koruma altına alınması gerekir."

Kaynak: DHA