Yaşam
Kuşların yuvası mobilya ustasının ellerinden çıkıyor16 Eylül 2019 Pazartesi 17:14 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:52
Erzurum'da yaşayan mobilyacı Adem Kaya, yaklaşan kış öncesinde kuşlar için yuva yapıyor.
Erzurum'da yaşayan mobilya ustası Adem Kaya, su geçirmeyen malzemeden üretilen rengarenk yuvaları ormanlık alana yerleştiriyor.
"Bir kuş da sen barındır" sloganıyla yola çıkan Kaya, kış öncesi kuşlara sıcak yuva hazırladı.
Kaya, "Malum kış şartları ağır geçtiği için kuşların barınacak yerleri olmadığı için böyle bir kampanya düşündüm. İnsanlar alp sevdiği isimleri yazıp ormanda bir hatırası anısı olarak asabilirler" dedi.
Mobilya ustası, daha fazla yuva yaparak yüzlerce kuşun kışı rahat geçirmesini hedefliyor.
Kaynak: Dursun Murat Aydın
Etiketler: mobilya ustası kuş yuvası erzurum adem kaya