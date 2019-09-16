Erzurum'da yaşayan mobilya ustası Adem Kaya, su geçirmeyen malzemeden üretilen rengarenk yuvaları ormanlık alana yerleştiriyor.

"Bir kuş da sen barındır" sloganıyla yola çıkan Kaya, kış öncesi kuşlara sıcak yuva hazırladı.

Kaya, "Malum kış şartları ağır geçtiği için kuşların barınacak yerleri olmadığı için böyle bir kampanya düşündüm. İnsanlar alp sevdiği isimleri yazıp ormanda bir hatırası anısı olarak asabilirler" dedi.

Mobilya ustası, daha fazla yuva yaparak yüzlerce kuşun kışı rahat geçirmesini hedefliyor.

Kaynak: Dursun Murat Aydın