Mobilya atölyesi işleten 3 çocuk babası Üçler Yücel, 3 yıl önce memleketi Ağaçören'e gittiği sırada yakındaki Karapınar yaylasında gördüğü köpeklerin aç olduğunu fark edip yiyecek verdi.

Bu durumu alışkanlık haline getiren Yücel, 3 yıldır hem kendi aldığı hem de fırın ve kasaplardan topladıkları yiyecekleri kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki yaylaya götürüp köpekleri besliyor.

Köpeklerle ve yavrularıyla ilgileniyor



Yaklaşık 30 köpeği besleyen Yücel, "Yaz, kış demeden haftada 2 gün mutlaka gelmeye çalışıyorum. 2 farklı bölgedeki köpekleri tek tek elimle besliyorum. Buranın uzaklığı Aksaray merkeze 60-70 kilometre. Gelip bu köpeklerle ve yavrularıyla ilgileniyorum. Bölgede 30 tane sahipsiz köpek var. Hepsi de bakıma muhtaç" dedi.







"Her geçen su ve yem verse hiç aç kalmazlar"

Yücel, beslediği köpeklerin birçoğuna isim verdiğini söyledi:



“İsim verdiğim köpekler, aracımı tanıyıp beni koşarak karşılıyor. Arabadan indiğim zaman, adeta sevinç gösterisinde bulunuyorlar. Benim ricam; durumu müsait insanların, böyle hayvanlara yardımcı olmaları. Çünkü önümüz kış ve bakıma muhtaçlar. Bölgede görev yapan jandarma ekipleri, sağlık görevlileri ile bir bankanın müdürü, buradan geçerken hayvanlara su ve mama bırakıyor. Fakat her geçen su ve yem verse hiç aç kalmazlar."



"Çevremizdeki hiçbir güzelliği görmüyoruz"

"Bu hayvanlara bakmak, bizim boynumuzun borcu. İnsanlar olarak sürekli maddiyata bakıyoruz. Çevremizdeki hiçbir güzelliği görmüyoruz. 'Hayvanlarımız aç kalmasın' diyerek dağlara; etçil hayvanlar için et, otçul olanlara ot bırakan bir neslin torunlarıyız. Bunları lütfen unutmayalım"