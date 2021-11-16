1 Kasım'da Denizli'nin Pamukkale ilçesinde travertenlerde turistler tarafından bulunan kaplumbağalar, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü laboratuvarında koruma altına alındı.

Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, kış uykusuna hazırlanan siyam ikizi kaplumbağalara büyük özenle baktıklarını söyledi.

"Siyam ikizi kaplumbağalar kilo almaya başladı. Hareketlerinde gözle görülür hızlanma var. Burada oluşturduğumuz ortama ayak uydurmaya çalışıyorlar. Günlük belli bir program dâhilinde beslenme ve temizliğini yapıyoruz. Vücut gelişimlerini dikkatli şekilde takip ediyoruz."

“Onlar aslında tek bir hayvan”

Siyam ikizi kaplumbağalara büyük ilgi var.

"Dünyada yaklaşık 100 binde bir olasılıkla bu tarz vakalarla karşılaşabiliyoruz. Yaşama oranı oldukça kısıtlı. Bunu bir şekilde büyütebilirsek bilim dünyasına da güzel bir veri sağlamış olacağız."

"Siyam ikizi olmaları nedeniyle yerel halk ve bilim insanlarından yakın takip içerisinde. Haberleri görenler bir şekilde bizimle iletişime geçip 'Pamuk' ve 'Kale'yi görmek istiyor. İsmiyle ilgili çok yorumlar yapıldı. Biz de isimlerini 'Pamuk' ve 'Kale' koymaya karar verdik. Onlar aslında tek bir hayvan olarak görülüyor. Hem üniversitemiz hem de bulundukları yere atfen güzel bir isim oldu."