Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 11:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaçak avcılara 80 bin 832 lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
6 ilde avcılık yapanlar denetlendi. Kaçak avlandıkları tespit edilen 44 avcıya 80 bin 832 TL para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da görev yapan ekipler, kasım ayının ikinci haftasında 665 avcıyı denetledi.
DKMP ekipleri tarafından bölgeye bağlı 6 ilde yapılan denetimlerde, 44 avcıya idari işlem yapıldı. Yasa dışı avda kullanılan 6 tüfeğe ve 6 adet ses çıkaran cihaza el konuldu.
Yapılan genel denetimlerde kaçak avcılara 80 bin 832 TL idari para cezası ve 54 bin 330 TL de tazminat cezası verildi.
Denetimlerde yakalanan ve yasa dışı avlanan 54 ötücü kuş da doğaya salındı. Av denetimlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği söylendi.
Etiketler: Doğal Yaşam Edirne İstanbul Kaçak Avcılık Kırklareli Kocaeli Sakarya Tekirdağ
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