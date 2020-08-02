Müzik tutkusuyla hayata bağlandı, tüm olumsuzluklara rağmen mucizeyi başardı. Otizm teşhisi konulduğu zaman konuşamayacağı söylenen Recep Ege, Yaşar Üniversitesi'nin Opera Şan Bölümünü başarıyla tamamladı.

İzmir'de yaşayan Recep Ege, otizmli bireylerin neler başarabileceğinin en güzel kanıtı. "Absolut mutlak kulak" yeteneğine sahip Ege, herhangi bir sesi, doğrudan notaya dökebiliyor. Birçok dilde şarkı söyleyebiliyor.

Hayali öğretmenlik olan Ege'nin tek isteği ise kendisi gibi özel çocuklarla toplumun sosyalleşmesi ve iletişim kurması.

Haber: Elif Yıldırım Korkmaz

Kamera: Serhat Alabuğa