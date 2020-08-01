Kırıkkale'de sokak üzerinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, mahsur kalan yavru kediyi kendi imkanları ile kurtarmak için çaba sarf etti.

Vatandaşlar Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Yavru kedi kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye ekiplerinden ilk etapta korksa da itfaiye tarafından mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen kedi, süt ile beslendikten sonra salındı.