Trakya ve bölgesinde sıklıkla görülen ayçiçeği tarlaları, İstanbul Avcılar’a bağlı Ispartakule’de havadan görüntülendi.

[Fotoğraf: İHA]

İlçede yaşayanların alışık olduğu manzarada, vatandaşlar fotoğraf çektirmeye geliyor.

Dünyaca ünlü birçok fotoğrafçının da dikkatini çeken tarlalar için fotoğrafçılar ayçiçeklerinin olgunlaşmasını bekliyor. Ayçiçeğinin yönünü güneşe göre ayarlaması ile ortaya güzel manzaralar çıkıyor.

[Fotoğraf: İHA]

"İstanbul’da böyle bir manzaranın olması çok güzel"

Ayçiçeği tarlasına vatandaşların fotoğraf çektirmek için geldiğini söyleyen Kerim Doğan, “İnsanlar buraya gelerek fotoğraf çektiriyorlar. Ayçiçekleri güneş hangi yöne gitse başlarını o yöne çekiyorlar. İstanbul’da böyle bir yerde böyle bir manzaranın olması çok güzel. Genelde vatandaşlar kalabalık gruplar halinde geliyor” dedi.