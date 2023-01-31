Akdeniz Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce, 40-69 yaş aralığındaki kadınlara yönelik sağlık taraması yapılması için 2021'de "Akdeniz Umuda Yolculuk" projesi başlatıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince evlerinden alınan kadınlar, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) testlere katıldı.

Karaduvar Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 51 yaşındaki Gülcan Sağır da herhangi bir şikayeti olmadığı halde komşusunun ısrarıyla merkeze gitti.

İlk kontrollerinde birinci evrede meme kanseri olduğu teşhisi konulan Sağır, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastanedeki tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu.

"Aklımda böyle bir hastalık, ağrım ya da şişliğim yoktu"

Gülcan Sağır, proje kapsamında sağlık taramasına katılmasının hayatının akışını değiştirdiğini söyledi.

Hastalığını tesadüfen öğrendiğini belirten Sağır, "Aklımda böyle bir hastalık, ağrım ya da şişliğim yoktu. Komşumun tavsiyesi üzerine merkeze gittim. İlk öğrendiğimde geceleri uyuyamadım." dedi.

Tedavi sürecinde çocuklarını düşünerek yaşama tutunduğunu ifade eden Sağır, şöyle konuştu:

"Başlarda çok üzülmüştüm. 'Yaşayacak mıyım, ölecek miyim?' diye düşündüm. Okuma çağındaki çocuklarım için azmettim. Kendimi hiç bırakmadım, ayakta kaldım. Hastalık başıma gelince hayatın ne olduğunu daha iyi anladım. Kendimi bırakmıyorum, elimden geldiğince sosyal aktivite yapmaya çalışıyorum. Önceden içine kapanık biriydim ama artık öyle değilim. Hayata daha iyi bakmaya çalışıyorum. Erken teşhis hayat kurtarıyor."

Tedavi sürecinde kendisine destek olan belediye personellerine teşekkür eden Sağır, kadınlara belirli aralıklarla tarama testlerine girmeleri tavsiyesinde bulundu.

İlçede 564 kadının taramaya katılması sağlandı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da projenin bir hastanın hayata tutunmasını sağladığını dile getirdi.

Çalışmalar kapsamında onkoloji hastalarına uzmanlar eşliğinde destek olduklarını dile getiren Gültak, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Akdeniz ilçesinde oturan 40-69 yaş arasındaki hanımefendileri KETEM'e götürerek özellikle meme ve kolon kanseri noktasında taramalara tabi tutuyoruz. Bugüne kadar 564 hanımefendiyi bu taramalardan geçirdik ve aktif olarak bir hastayı tespit ettik. Gülcan Hanım hiç farkında değildi ama hastalığını ilk evrelerinde yakalamış olduk. Tedavisi tamamlandı, şu an hayata tutundu. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu projeyi önemsiyoruz."

Gültak, projelerinin sürdüğünü ve ilçede kanser taraması yapmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.