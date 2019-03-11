Dünya genelinde, limanlardaki kadın istihdamı yüzde 3 civarında. Kocaeli'deki limanda ise, her vardiyada kadın operatörlere rastlamak mümkün.

Yarımca Limanı'nda ise kadınların çalışma oranı yüzde 16. Limanda 90 kadın çalışıyor.

Ağır tonajlı kaldırıcılar, kamyonlar, 24 metrelik dev vinçler...

Onlar dünyanın en ağır iş kolunda çalışıyor. Ağır iş makinesi operatörlüğü en az 6 aylık eğitim gerektiriyor.

Firma yönetimi de kadınların performansından memnun.

"Limanımızda tüm ağır işlerde kadın çalışanlarımız erkek çalışanlarımızla yan yana, aynı görevleri üstleniyor" diyen İnsan Kaynakları Müdürü Mert Güzelbağ, kadınların pek çok durumda erkeklerden daha başarılı olduklarını söylüyor.

Haber: Halit Yılmaz