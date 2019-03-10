Ev süpürüyor, bulaşıklarını yıkıyor. Tam 107 yaşında ama hemen her işini kendi yapmaya çalışıyor. Hamide Sevgi, 1912 yılında Sakarya Hendek'te doğdu.

Hamide nine, Yunan işgalini, Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nı, Cumhuriyetin ilk yıllarını hatırlıyor.

Sakarya Rahime Sultan Kız yurdu öğrencileri, 107 yaşını dolduran Hamide nineyi doğum gününde ziyaret etti.

Hamide nine, pastasındaki mumları büyük mutlulukla üfledi.

Eşini 15 yıl önce kaybeden Hamide ninenin ailesi hayli geniş. Bir asrı deviren ömründe 7 çocuğu oldu. Torunlarının torunlarını bile gördü. 170 torunu olan Hamide nine eşinin ardından yalnız yaşamayı tercih etti.

Kaynak: TRT Haber