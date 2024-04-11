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Yaşam
TRT Haber 11.04.2024 13:59

Kızıl geyiklerin İstanbul’daki evi: Bahçeköy Geyik Üretim İstasyonu

Belgrad Ormanı içerisinde yer alan Geyik Üretim İstasyonu’nda nesli tehlike altında olan kızıl geyiklerin üremelerine destek olunuyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bulunan Bahçeköy Geyik Üretim İstasyonu, dünya üzerindeki en büyük geyik türlerinden biri olan kızıl geyiklerin İstanbul’daki yuvası...

Belgrad Ormanı içerisinde yer alan istasyon, 1959 yılından bu yana 104 hektarlık bir alanda faaliyet gösteriyor.

Doğa ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alana kurulan foto kapanlar ve kamera sistemiyle takip edilen geyiklerin insanlarla iletişimi de sınırlı tutuluyor.
Erkekleri çatallı boynuzlu, dişileri ise boynuzsuz olan kızıl geyikler mayıs ve haziran aylarında yavrularken üretim istasyonunda doğan geyikler, yaban hayvanı popülasyonunun devamlılığı için doğaya salınıyor.

Kızıl geyiklerin İstanbul’daki evi: Bahçeköy Geyik Üretim İstasyonu

5’i yavru 64 geyik bulunuyor

Türkiye’de Marmara Bölgesi, orta ve batı Karadeniz ve Toroslarda yaşayan kızıl geyikler, İstanbul’da özel bir bölgede üretiliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tülay Özçelik Aşçıoğlu, çiftliğe ilk damızlıkların Atatürk Orman Çiftliği’nden getirildiğini söyledi.

Kızıl geyiklerin İstanbul’daki evi: Bahçeköy Geyik Üretim İstasyonu

Bahçeköy’de 32 dişi, 22 erkek ve 5 de yavru olmak üzere toplam 64 geyik bulunuyor.

İstasyonun kuruluş amacının geyiklerin doğa içerisindeki üremelerini desteklemek olduğunu söyleyen Aşçıoğlu;

“Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak, doğal yaşam alanlarına dönmelerine yardımcı olup popülasyonlarını artırmak birinci görevimiz” dedi.

Kızıl geyiklerin İstanbul’daki evi: Bahçeköy Geyik Üretim İstasyonu

Eğitim amaçlı ziyaret edilebiliyor

Etrafı tel örgülerle çevrili olan istasyon, kurum personeli tarafından sürekli denetim altında tutuluyor.

Halk tarafından ziyarete kapalı olan istasyon, kapılarını sadece eğitim amaçlı öğrencilere açıyor.

Kızıl geyiklerin İstanbul’daki evi: Bahçeköy Geyik Üretim İstasyonu

Bahçeköy’de birer adet ahşap geyik kapanı, yem deposu ve sistem odası yer alırken güvenlik açısından bir de gözlem kulesi bulunuyor.

Yaz ve kış aylarında üremelerine yardımcı olmak adına yemleme yapıldığını belirten Tülay Özçelik Aşçıoğlu, üremenin ardından geyiklerin Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü’nün uygun gördüğü yerlere nakillerinin yapıldığını söyledi.

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Kızıl geyiklerin İstanbul’daki evi: Bahçeköy Geyik Üretim İstasyonu
Kızıl geyiklerin İstanbul’daki evi: Bahçeköy Geyik Üretim İstasyonu
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