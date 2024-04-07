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Yaşam
AA 07.04.2024 13:52

Aynı yaşta kansere yakalanan anne kız, hastalığı birbirlerine destek olarak yendi

Kırklareli'nde yaşayan 74 yaşındaki Şeman Bahçivanoğulları ile 51 yaşındaki kızı Çiğdem Özkan, 46 yaşında yakalandıkları kanseri yenmeyi başardı.

Aynı yaşta kansere yakalanan anne kız, hastalığı birbirlerine destek olarak yendi
[Fotograf: AA]

Üç çocuk annesi Bahçivanoğulları'na halsizlik ve göğüs ağrısı şikayetleriyle 1996'da gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konuldu.

Şeman Bahçivanoğulları 5 yıllık tedavi sürecinin ardından hastalığı yendi.

Bahçivanoğulları'nın kızı Çiğdem Özkan da göğüs ağrısı nedeniyle 2019'da başvurduğu hastanede meme kanseri olduğunu öğrendi.

Bahçivanoğulları, kızının tedavi sürecinde moralini yüksek tutmasına yardımcı oldu.Aynı yaşta aynı hastalığa yakalanan anne ve kızı kanseri yenerek hayata ikinci kez bağlandı.

Aynı yaşta kansere yakalanan anne kız, hastalığı birbirlerine destek olarak yendi

"Ben kanserden korkmadım"

Şeman Bahçivanoğulları, hastalığı döneminde zor süreçler geçirdiğini söyledi.

Hasta olduğunda çok üzüldüğünü ancak çocukları için kanserin üstesinden geldiğini ifade eden Bahçivanoğulları, kararlı mücadelesinin sonunda başarıya ulaştığını kaydetti.

Tedavi sürecinde moralini hep yüksek tuttuğunu dile getiren Bahçivanoğulları, "Ben kanserden korkmadım. Kanser hastası olduğumu herkese söyleyebiliyordum. Bana, 'Şeman hanım kansersin, nasıl söyleyebiliyorsun?' diyorlardı, 'Neden söylemeyeyim, ben bunu yeneceğim' dedim. Nitekim de başardım. Kolay bir hastalık değil. Ben hiçbir zaman pes etmedim, 'devam, ben bunu başaracağım' dedim ve nitekim başardım." diye konuştu.

Bahçivanoğulları, tedavi sürecinde saçları döküldüğünde çok ağladığını, hastalığı moralle yendiğini söyledi. 

Kızının da kendisinin hastalığa yakalandığı yaşta kanser olduğunu anlatan Bahçivanoğulları, "Kızım da maalesef 46 yaşında bu hastalığa yakalandı, 'kızım geçecek' diyerek birbirimizi teselli ettik. Allah'a şükür o da atlattı." dedi.

"Annemin dik duruşu beni gerçekten motive etti"

Çiğdem Özkan da annesinin desteği sayesinde hastalığı yendiğini anlattı. 

Annesinin tecrübesinden çok faydalandığını ifade eden Özkan, "Kemoterapi sürecinde annemde kaldım. Her türlü bakımımı, beslenmemi annem yaptı. Ben ağladığım zaman annem hemen yanıma gelir, bazen beraber ağlar, bazen beraber gülerdik. Annemin dik duruşu beni gerçekten motive etti. Yaşamak isterseniz bir sebep buluyorsunuz." şeklinde konuştu.

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