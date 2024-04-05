Hava ulaşımına Türkiye damgası

Türkiye, havayolunda dünyanın transit merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Geçmişte kısıtlı bir nüfusun ulaşabildiği havayolu taşımacılığı hem teknolojik gelişmeler hem de artan dünya nüfusunun ihtiyaçları doğrultusunda hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye’de de özellikle son yıllarda havayolu taşımacılığına yapılan yatırımlar ve havaalanı sayılarının artmasıyla, yolculuk ve kargo taşımacılığında öne çıkmaya başladı.

1.4 milyar insana 4 saatlik uçuşla ulaşılabiliyor

Ancak Türkiye’nin havayolunda yaptığı atılım ülke içiyle sınırlı kalmadı. Türkiye’nin coğrafi konumunun verdiği avantaj, bu alana yapılan yatırımlarla bir araya gelince, hızlı bir büyüme gerçekleşti. Türkiye’den yaklaşık 4 saatlik bir uçuşla 1.4 milyar nüfusun yaşadığı ülkelere ulaşabilmek mümkün. Bu 4 saatlik uçuş sınırları içinde 67 ayrı ülke bulunuyor. Bu da Türkiye’yi havacılıkta dünyanın transit merkezi olma yolunda hızla ilerletiyor. Son olarak dünyanın en büyük ve en işlek havaalanları arasında yer alan İstanbul’un 2018’de hizmete girmesiyle, Türkiye havayolu ulaşımı ve taşımacılığında en önemli ülkeler arasına girdi. İstanbul Havalanı 2022’de 64 milyon 486 bin, 2023 yılında 76 milyon 236 bin yolcu ile Avrupa’nın en çok uçuş yapılan havaalanı oldu. Geçtiğimiz yıl yapılan uçuşların 58 milyon 200 bini dış hatlar terminalinden gerçekleşti. 22 Haziran 2023’te ise bir günde sadece İstanbul Havaalanı’ndan 1684 uçuş gerçekleştirilerek rekor kırıldı.

Ticaret açısından önemli

Türkiye’nin havayolundaki bu gelişimi sadece yolcu taşımacılığı açısından değil, ticaret açısından da önemli bir avantaj sağlıyor. Türkiye’den yaklaşık 4 saatlik bir uçuşla, Etiyopya, Fas, İrlanda, Kazakistan, Yemen, Özbekistan, Portekiz, Tacikistan, Norveç gibi noktalara, 3 saatlik bir uçuşla ise Avrupa’da hemen her ülkeye ve Orta Asya’ya ulaşmak mümkün. Bir çok Balkan ve Ortadoğu ülkesine seyahatler ise 2 saat civarına düşmüş durumda. Bu durum ticari faaliyetlerin de artmasına katkıda bulunuyor.

337 milyon yolcu kapasiteli terminal var

2002 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ‘Sivil Havacılık Politikası’ başlatılmıştı. Bu politika sonucunda 22 yılda 26 olan sivil havaalanı sayısı, 59’a, 55 milyon olan yolcu terminal kapasitesi ise 337 milyon 450 bine yükseldi. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya gerçekleştirilen uçuşlar ise 130 ülkede 243 ülkeye yükseldi. Böylece Türk sivil havacılığında 22 yılda yüzde 472’lik bir artış sağlanmış oldu. 2002 yılında 489 olan toplam hava aracı sayısı ise bin 813’e ulaştı.

Bu gelişmeler nedeniyle, 2022 yılında yolcu trafiğinde Türkiye Avrupa’da 3’, dünyada ise 6’ıncı sırada yer aldı. Yolcu trafiği bazında ise İstanbul, Sabiha Gökçen ve Esenboğa havaalanları Avrupa’da ilk 20, dünyada ilk 50 içinde yer alıyor.

14 havayolu şirketi var

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Türkiye merkezli ve aktif 14 havayolu şirketi var. Bunların bazıları yolcu, bazıları kargo taşımacılığı yaparken bazı firmalar her ikisini de yerine getiriyor. THY’nin yolcu ve kargo taşımacılığında liderliği bulunan sektörde, bu firmaya ait Anadolujet ise 2023 yılı Kasım ayından beri Ajet adıyla faaliyet gösteriyor.