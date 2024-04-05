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Ekonomi
TRT Haber 05.04.2024 10:35

Türkiye'nin en çok aranan meslekleri belli oldu

Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek olan sektörler gayrimenkul, imalat ve idari destek hizmetleri faaliyetleri, en fazla açık işi olan meslekler ise, makineci, lojistik elemanı ve temizlik görevlisi oldu.

Türkiye'nin en çok aranan meslekleri belli oldu

En fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, araştırma kapsamında bir ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 330 bin 325 açık iş tespit ettiklerini söyledi.

Araştırmaya göre, 17 sektörden 5'inde açık iş oranı ülke genelinin üzerinde, 12 sektörün açık iş oranı ise genel ortalamanın altında kaldı.

2024'ün ilk çeyreğinde açık iş oranı en yüksek sektör %3,1 ile "Gayrimenkul Faaliyetleri" olurken, onu %2,4 ile "İmalat" ve %2,1 ile "İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri" takip etti.

Türkiye'nin en çok aranan meslekleri belli oldu

Araştırmada sadece sektörler bazında değil, meslekler bazında da istatistiklere de yer verildi.

Buna göre, en fazla açık iş bulunan meslek %5,2 ile "Konfeksiyon İşçisi". Listede onu takip eden diğer meslekler ise; "Makineci (Dikiş)", "Lojistik Elemanı", "Temizlik Görevlisi", "Satış Danışmanı/Uzmanı Yardımcısı", "Ayakkabı Yapımcısı/Ayakkabı İmalatçısı", "Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı", "İnşaat İşçisi", "Ahşap Mobilya İmalatçısı" ve "Gazaltı Kaynakçısı (Mig-mag Kaynakçısı)" şeklinde sıralandı. Bu 10 meslek, Türkiye genelindeki açık işlerin %28,9'unu oluşturdu.

Açık işlerin büyük bölümü üç sektörde yoğunlaşıyor

2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye genelinde açık iş sayısı en fazla olan sektör 110 bin 468 ile "İmalat" sektörü oldu. Bu rakam, tüm açık işlerin %33,4'ünü oluşturdu. Onu 90 bin 17 açık iş ile "Toptan ve Perakende Ticaret" ve 25 bin 631 açık iş ile "İnşaat" sektörleri takip etti. Bu üç sektör toplamda açık işlerin %68,5'ini oluşturdu.

Türkiye'nin en çok aranan meslekleri belli oldu

Küçük işletmelerde açık iş oranı daha yüksek

Araştırma, işletme büyüklüğüne göre de açık iş oranlarını ortaya koydu. Buna göre, 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye genelinde 1 ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde açık iş oranı %1,8 olarak gerçekleşirken, 1-9 çalışanı olan işletmelerde bu oranın %2,4'e yükseldiği görüldü. 10 ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde ise açık iş oranı bir önceki yılın aynı dönemindeki gibi %1,5 olarak gerçekleşti.

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR İstihdam Vedat Işıkhan
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