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Ekonomi
TRT Haber 05.04.2024 09:47

Kira gelir beyanı için son gün

2023 yılı kira gelir beyannamelerinin bu gece saat 12.00'ye kadar verilmesi gerekiyor. İşlemler hem vergi dairelerinden hem de internet üzerinden yapılabiliyor. Kira gelirini bildirmeyen mükelleflere yönelik çalışmalar ise titizlikle sürüyor.

Kira gelir beyanı için son gün

Konut kira gelirlerinde geçen yıl yıllık 21 bin lira, iş yeri kira gelirinde 150 bin lira istisna tutarını aşanların beyanname vermesi gerekiyor.

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren kira beyanları için bugün son...

Beyan zorunluluğu, geçen yıl konut ve iş yerinden kira geliri elde edenler için geçerli.

Mülk sahiplerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "gib.gov.tr" internet adresinden "Hazır Beyanname Sistemi" ile gerekli işlemleri yapma imkanı bulunuyor.

Konut ya da iş yerini kiraya veren mükelleflerin elde ettikleri geliri beyan süresinde sona gelindi. Beyannamelerin bugün verilmesi gerekiyor.

Elektronik ortamda beyanname verme imkanı

Gerçek kişiler tarafından geçen yıl elde edilen ticari, zirai, serbest meslek ve ücret geliri veya yurt dışından faiz ve kar payı kazançları için de yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurulması gerekiyor.

Mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden verebiliyor. Mükellefler sisteme "gib.gov.tr" üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabiliyor.

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Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin iki eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.

Tahakkuk eden gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebiliyor.

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