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Ekonomi
İHA 05.04.2024 09:28

Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Nisan ayına ilişkin toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı.

Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayı için toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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