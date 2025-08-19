Açık 23.6ºC Ankara
Yaşam
AA 19.08.2025 06:57

Kırık kabuğu onarılan kaplumbağa doğaya salındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kırık kabuğu ahşap oyma ustasının müdahalesiyle onarılan kaplumbağa doğaya bırakıldı.

Kırık kabuğu onarılan kaplumbağa doğaya salındı
[Fotograf: AA]

Doğa Dostu Derneği Başkanı Gökçen Gökmen Bayram'ın Nif Mahallesi yolunda bulduğu kaplumbağanın kabuğu, ahşap oyma ustası Kadir Güven tarafından ahşap mobilya kaplamalarında kullanılan doğal epoksi (reçine yapıştırıcı) ile onarıldı.

Veteriner kontrolünden geçirilen kaplumbağa, Bayram tarafından bulunduğu alanda doğaya salındı.

Kırık kabuğu onarılan kaplumbağa doğaya salındı

Bayram, yağmurlarla kabuğundan su girmemesi için veteriner hekim onayı ve kontrolüyle kaplumbağaya epoksi işlemi yapıldığını anlattı.

Kaplumbağanın kabuğuna yapılan işlemin ardından hayvanı birkaç gün gözlem altında tuttuklarını ve yeniden veterinere götürdüklerini belirten Bayram, "Veteriner hekim kontrolünün ardından doğaya bırakabileceğimizi söyledi. Biz de bulduğumuz yerden doğaya saldık. Tek amacımız, yaralı bir hayvana yardım etmek. Doğada en küçük sinekten yırtıcı hayvanlara kadar her canlının bir görevi var. Bu denge herkes tarafından korunmalı." diye konuştu.

ETİKETLER
Muğla
