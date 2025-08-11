Rize Çayeli’nde ikinci sürgün mesaisi

Rize’nin Karaağaç köyü, ikinci sürgün çay hasadı ile yeniden canlandı.

Çay toplayıcısı Mustafa Yağcı, çocukluğundan beri çayla iç içe yaşadığını söylüyor.

Nisan ayında gübre vererek başladıkları süreci ayrıntılarıyla anlatan Yağcı, ilk iş olarak yabani otların temizlenerek köklerin havalandırıldığını belirtiyor.

İlk sürgünün tamamlanmasının ardından aynı bakım işlemleri yeniden tekrarlanıyor ve köylüler ikinci sürgün için gün saymaya başlıyor.

“Annem beni çaylıkta doğurdu”

Mustafa Yağcı, çayla olan bağının yalnızca bir iş ilişkisi olmadığını, bunun hayatlarının doğal bir parçası olduğunu ifade ediyor.

Annesinin hamilelik döneminde bile çay topladığını anlatan Yağcı, doğumunun çay bahçesinde gerçekleştiğini söylüyor.

O dönemlerde kimsenin işini yarıda bırakma lüksü olmadığını, hastalık ya da yorgunluk dinlemeden çalışıldığını belirterek;

“Çay olgunlaştığında, hangi şartta olursak olalım, mutlaka toplayacağız. Bu kararlılık bölge insanının ortak özelliği”.

Toplanan çaylar ise bezlere doldurularak, teleferik veya araçlarla çay alım yerlerine taşınıyor.

Kadınlar hasadın belkemiği

Karaağaç Köyü’nde çay toplama işinde kadınların emeği ön planda.

Bir diğer çay toplayıcısı Vesile Yıldırım, sabah beş-altı gibi bahçelere girdiklerini, hava şartları ne olursa olsun çalışmaya devam ettiklerini söylüyor.

Güneşin yakıcı sıcaklığı ya da yağmurun serin damlaları, onların çalışma azmini bozmmadığını belirten Yıldırım;

“Eskiden akşam saat altıya kadar süren uzun mesailer, motorlu makinelerin kullanılmaya başlamasıyla bir nebze kısaldı Ne kadar yorucu ve zahmetli olsa da bu işi seviyoruz”.

Zevkli ama yorucu

Mihriban Bilgin ise çay toplamanın kendisi için keyifli olduğunu ancak bu sürecin asıl zorluğunun toplamanın ardından başladığını belirtiyor.

Bilgin, toplanan çayın sırtla taşınıp beze boşaltılması, ardından teleferikle veya omuz gücüyle kantara götürülmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Bu aşamanın hem fiziksel olarak yorucu hem de zaman açısından zahmetli olduğunu vurguluyor.

Bazen sekiz, dokuz saat boyunca yağmur altında bile çalışmaya devam ediyoruz. İş tamamlanmadan çay bahçesinden çıkmak mümkün değil. Yağmur yağsa da gök gürlese de biz o çayı toplarız, çünkü bu bizim işimiz”.