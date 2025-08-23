Doğanın dengesini kuran yırtıcılar: Bozkurtlar

Yaz aylarıyla birlikte vatandaşları yaylalara çıkması, kırsal alanlarda daha fazla vakit geçirmesi ve milli parklara yapılan seyahatler, koruma altındaki kurtlarla karşılaşmaları daha olası hale getirdi. Kurtlar, genellikle insanlardan uzak durmayı tercih ediyor ve geceleri daha hareketli oluyor. Buna rağmen yine de karşılaşmak olası ve bu da ciddi risk anlamına geliyor.

Türkün sembolü

Kurt, yüzyıllardır Türk sembolü olarak bilinen hayvanlar arasında. Ergenekon Destanı’nda yok edilmek istenirken yeniden çoğalan Türklere kurtların yol göstermesi efsanesi nedeniyle, özgürlüğü sembolize eden bir hayvan oldu. Kurt yanında ‘böri’ kelimesi de Türkçenin farklı kollarında bu hayvanı anlatmak için kullanılan kelimeler yarasında yer alıyor.

Türkiye’deki durum

Türkiye’nin sahil kesimleri hariç, hemen her bölgesinde kurtların yaşadığı tahmin ediliyor. Ancak kentleşmenin artması ve 1990’lı yıllardaki bilinçsiz avlanma gibi etkenlerle, sayıları bir hayli azalmıştı. Bugün Türkiye’de yaklaşık 7 bin civarında kurt yaşadığı tahmin ediliyor. Bunların çoğu, ormanlık alanlarda ya da İç Anadolu gibi geniş platoların olduğu yerlerde yaşıyor. Gri Kurt olarak nitelenen türden bu kurtlar, halk arasında ise ‘bozkurt’ olarak biliniyor.

Yaban domuzunun çözümü

Kurtlar, genellikle köpek büyüklüğünde olmalarına rağmen, evcilleşmeyen memeliler arasında olduğu için daha yırtıcı canlılar. Ancak kemirgenlerin ve başta yaban domuzları ve tavşanlar olmak üzere tarım alanlarına zarar veren hayvanların popülasyonlarını kontrol altında tutmak için gerekliler. Kurtların bulunmadığı bölgelerde yaban domuzu sayısı kontrol edilemiyor. Bu nedenle özellikle sahil kesimlerinde daha fazla yaban domuzu sürüleri görülüyor. Bu da çevre ve insan sağlığı için risk oluşturuyor.

Karşılaşmamak en iyisi

Kurtlar neredeyse tüm ormanlık bölgelerde, milli parklarda ve korunan alanlarda yaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlara sık sık kurt sürüleri yakalanıyor. Ancak insanlarla karşılaşmaları kolay olmuyor. Geceleri daha hareketli olan kurtlar, aç kalmadıkça insanların bulunduğu alanlar yaklaşmıyor. Karşılaşılması durumunda ise uzak durmak ve beslemeye çalışmamak gerekiyor. Kurt, evcilleşmeyen hayvanlardan olduğu için özellikle yaşam alanını veya yavrularını korurken daha saldırgan olabiliyor. Bir tanesini gördüğünüzde ise göremediğiniz bir sürü, çevrenizde oluyor.

Ulumasını duyuyorsanız

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (The International Fund for Animal Welfare – IFAW) ise kurtlarla ilgili ilginç bilgiler veriyor. Buna göre kurtlarla ilgili bilinmesi gereken bazı şeyler şunlar:

38 kurt türü var,

En yaygın tür grikurt (bozkurt),

Ömür boyu tek eşli yaşıyorlar,

Sürü halinde yaşam sürüyorlar,

Sanılanın aksine kurt sürüsünü ‘alfa’ değil, eş olan kurtlar yönetiyor,

Doğum ve yavruların büyümesi inlerde (mağara) oluyor,

Genelde geniş bir alanı yaşam alanı seçiyorlar,

Kurdun uluması 16 km öteden duyabiliyor,

Aya karşı değil, haberleşme için uluyorlar,

Besin zincirinde tepedeler; kurdu avlayan başka bir hayvan yok,

Ekip halinde avlanıyorlar,

Kurtların en büyük düşmanı insanlar.