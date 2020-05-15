Denizli'nin Karaman Mahallesi'nde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Ramazan Yörükoğlu'ndan haber alamayan komşuları durumdan şüphelendi.

Yörükoğlu telefonlara da cevap vermeyince komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çağrıları da yanıtsız kalınca itfaiye, daire kapısını kırıp içeri girdi.

Salonda Yörükoğlu'nu bulamayan ekipler, kapısı arkadan kilitli mutfak kapısının da camını kırdı. Mutfak kapısı açıldığında ise Yörükoğlu, tüm yaşananlardan habersiz Kur'an-ı Kerim okurken bulundu. Karşısında, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini gören yaşlı adam şaşkınlık yaşadı.

Komşularının 28 kez telefonla arayıp, onlarca kez kapı zilini çaldığı öğrenilen Yörükoğlu, yaşlılığa bağlı işitme kaybı yaşadığı için duymadığını söyledi. Kapının kırıldığından da habersiz olan Yörükoğlu, polislerin "Sağlık sorunun var mı?" sorusunda, "18 yaşında delikanlı gibiyim" yanıtını verdi.