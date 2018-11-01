Kayseri'de şenlik paraları ağaca dönüşüyor

Fidan dikmeye 7 yaşında başlayan Mustafa Göçer, emekli olduktan sonra kurduğu doğa yürüyüşü gruplarıyla onlarca kişiye doğa sevgisi aşılıyor.

Yeşile olan sevgisiyle on binlerce tohumu ve fidanı toprakla buluşturan Göçer, emekli olduktan sonra da bu tür çabalarına devam etti.

Köy köy gezen Göçer, buralarda çeşitli şenlikler için yapılan harcamaların doğaya katkı sağlayacak bir niteliğe kavuşturulması için "Fidan Dikme Şenlikleri" fikrini geliştirdi. Köylüleri şenlik için toplanan paralarla fidan ve tohum alınmasına ikna eden Göçer, çevre duyarlılığının artmasına da katkı sağladı.

Hem köylülerin şenlikler için gereksiz harcama yapmasının önüne geçen hem de insanlara doğa sevgisi aşılayan Göçer, düzenlediği etkinliklerde satın alınan tohum ve fidanları, köylüler ve öğrencilerle birlikte toprakla buluşturuyor.

2 yılda 6 bin fidan dikimi

Mustafa Göçer, 3 yıldır köylere giderek ağaçlandırma konusunda çaba sarf ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Köylerde pilav şenliklerinde dünyanın masrafı yapılıyor. Ben de köylerdeki pilav şenliklerini 'Fidan Dikme Şenlikleri'ne dönüştürme kararı aldım. Her köyün bir meyveliği ve ormanı olmasını istiyorum. Her sene yapılacak şenliklerle bu amacımın gerçekleşmesini istiyorum. Çünkü Anadolu'nun ormana ihtiyacı var. Kayseri'nin yüzde 8'i orman, bu çok düşük bir rakam. Bu şenliği 3 senedir düzenliyorum ve bunu Amarat köyünde başlattım. Şu ana kadar 5-6 köyde bu programı düzenleyebildik. Son 2 yılda 6 bin civarında fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu rakamı artırmaya çalışıyoruz."

Köylülerin de fidan dikiminden çok memnun kaldığını söyleyen Göçer, yükseltiye ve toprağın durumuna göre sedir, karaçam, sarıçam, huş, meşe ve yabani meyve fidanlarının dikildiğini vurguladı.

Kaynak: AA