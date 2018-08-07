Kanada'dan gelen Türk gençleri kültürleriyle buluştu

Kanada'da yaşayan Türk gençleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda en kanlı savaşların yaşandığı Çanakkale'den çok etkilendiklerini belirtirken, dışarıda ezan sesini işitmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kanada Anadolu İslam Merkezi'nin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle hayata geçirdiği "Kanadalı Gençler Kültürleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında Türkiye'ye gelen gençler, deneyimlerini ve iki ülke arasındaki kültür farklılığını değerlendirdi.

Ahsen Sıla Barış, Ankara'da doğduğunu ve 3 yaşından bu yana Kanada'da yaşadığını söyledi. Kanada'da yaşaması nedeniyle anavatanı Türkiye'yi fazla tanıyamadıklarını dile getiren Barış, "Türkiye'ye gelme amacımız ülkemizi tanımak, atalarımızın yaptıklarını ve topraklarımızı nasıl kazandıklarını görmek." diye konuştu.

Zaman zaman Türkiye'yi ziyaret etseler de sadece aile fertleri ve akrabalarıyla bir araya geldiklerini anlatan Barış, bu nedenle, birçok kenti gezebilecek fırsatları olmadığını ancak proje sayesinde asla göremeyecekleri yerleri görme imkanına kavuştuklarını dile getirdi. Şimdiye kadar İstanbul, Çanakkale, Bursa, Eskişehir ve Ankara'yı gördüklerini aktaran Barış, "Beni en çok etkileyen yer Çanakkale oldu. Orada nasıl savaştıklarını, Türk topraklarını nasıl savunduklarını gördük. Çok güzel bir yer." şeklinde konuştu.

"Türk kültürü Kanada kültürüne göre daha sıcak"

Gizem Çetin de Toronto'da mimarlık bölümünde okuduğunu söyledi. Kanada'da Türk kültürü ve tarihini öğrenme şansı bulamamaları nedeniyle söz konusu proje bünyesinde Türkiye'ye gelmekten mutluluk duyduklarını anlatan Çetin, şunları söyledi:

"Türk askerinin, vatanımız ve bizim için en çok şehit verdiği yerlerden biri olması nedeniyle Çanakkale'den çok etkilendim. Türkiye'ye ailelerimizi görmek için sıklıkla geliyoruz ancak diğer şehirleri gezme şansımız olmadığı için bu projeye katılmak bizim için çok iyi oldu.

Buraya gelince Kanada'yla Türkiye arasındaki kültür farklılığını da görme fırsatı bulduk. Türk kültürü Kanada kültürüne göre daha zengin, Türk halkı da kültürüne sahip çıkan bir millet. Ben 4 senedir başörtülüyüm. Kanada'da çok fazla minareli cami bulunmuyor. Bu nedenle Türkiye'de bulunduğum için çok mutluyum."

"Teşekkürler Türkiye"

Ebrar Hoca ise İstanbul'da doğduğunu, annesinin Trabzonlu, babasının ise Suriyeli olduğunu dile getirdi. Ailesiyle 6 yaşına kadar İstanbul'da yaşadığını, daha sonra Kanada'ya taşındıklarını söyleyen Hoca, Türkiye'de ilk defa İstanbul dışında ziyaretlerde bulunmayı büyük bir fırsat olarak gördüklerini vurguladı.

Hoca, "Türkiye'deki çok sayıda tarihi alanı ve eseri ilk defa görmek benim için oldukça ilginç bir deneyim oldu. Türkiye'nin tarihi, zor şartlar altında kurulmuş olması beni çok etkiliyor. Bu nedenle, kendi ülkemi daha iyi tanımak ve anlamak için bu projeye başvurdum." ifadelerini kullandı.

Babasının Suriyeli olması nedeniyle ülkede yaşanan savaşı yakından takip ettiklerini dile getiren Hoca, Türkiye'nin, evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelileri misafir etmesi dolayısıyla duydukları minneti dile getirdi.

Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınanlar arasında kendi akrabalarının da olduğunu belirten Hoca, "Türkiye'nin benim aileme de büyük yardımları oldu. Bu yüzden Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Kanada'da Arap coğrafyasından Müslüman arkadaşlarımızın da katıldığı bir program düzenleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmiştik. Oradaki Türk toplumu olarak Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz." dedi.

İki ülke arasında büyük farklar olduğunun altını çizen Hoca, "Türkiye'de en çok sevdiğim şey ezan oldu. Kanada'da ezan okunmuyor. Buraya geldiğimde sabah akşam, her namazda ezan okunduğunu duyduğumda çok mutlu oluyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. Etrafımda hep başörtülüler, Müslümanlar olduğu için çok mutlu hissediyorum." dedi.

"Kanada'nın köklü bir tarihi yok"

Sema Akdağ da eylül ayında finans bölümü öğrencisi olarak üniversiteye başlayacağını söyledi. Türkiye'yi daha önce hiç görmediğini belirten Akdağ, ülkenin birçok kentini gezmenin kendisi için büyük bir deneyim olduğunu kaydetti.

İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinden çok etkilendiğini dile getiren Akdağ,

"Türkiye Kanada'dan kültürü, tarihi, medeniyeti açısından çok farklı. Kanada'nın köklü bir tarihi yok." ifadelerini kullandı.

Akdağ, Türkiye'de en çok Mevlana türbesini görmek istediğini ve proje kapsamında orayı da göreceği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA