İsa Özcan yaklaşık 6 yıl önce aşırı kiloları nedeniyle kalp krizi korkusu yaşadığı için diyetle 136 kilodan 76 kiloya düşmüştü.

Özcan 6 yıl önce verdiği röportajında, ''Şimdi görenler beni tanımakta güçlük çekiyor. Artık mağazalarda battal beden kıyafet aramak zorunda değilim'' demişti.

Kendini bildiğinden beri hep kilolu olduğunu belirten Özcan, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

“Gençken kilonla barışık olabiliyorsun belki ama yaş ilerledikçe zararını görüyorsun. Hastangazedeki yemek salonumuz 5'inci katta. Asansör bozuk olduğu zaman o merdivenleri çıkamıyordum. O kadar ki insan bazen eğilip ayakkabısını bağlayamıyor. Bacak bacak üstüne atıp oturmayı bile özledim. O kadar kilo almıştım ki bunları yapmama hep engeldi. Tedavi maksatlı kardiyoloji uzmanımıza göründüğümde bana 'ölürsün' demesi bu işi tetikledi''

Ambulans şöförlüğü yapan Özcan, dün hasta nakli sırasında fenalaştı. Ambulansı yol kenarına çeken Özcan, merkeze çağrıda bulunup, durumunun iyi olmadığını haber verdi.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.