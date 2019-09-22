Kahramanmaraş'ın Abbas incirini korumak ve marka değerini artırmak amacıyla Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tescil çalışması başlattı.

Kentin özellikle merkez Onikişubat ilçesi Fatmalı, Kurtlar ve Cüceli mahallelerinde yetiştirilen Abbas inciri, rengi, aroması ve iriliğiyle dikkat çekiyor.

Bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve sofralık olarak tüketimi yapılan Abbas incirinin tescillenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğüne başvuru yapıldı.

Bu başvuruyla incirin ıslahla ilgili bitkisel özelliklerinin tamamı koruma altına alınacak.

Coğrafi işaret alınması için de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2016'da Türk Patent Enstitüsüne (TPE) başvuru yapmıştı.

"Büyük bir gelir kaynağı"

Tescil çalışması Abbas incirinin bölgede araştırmasını yapan enstitü görevlisi Ziraat Yüksek Mühendisi Muhammet Ali Gündeşli tarafından yürütülüyor.

Gündeşli, Kahramanmaraş'ta 45 bin incir ağacı olduğunu, bunun 35 bininin meyve veren yaşta, 8 bin ağacın da meyve vermeyen yaşta olduğunu belirterek, yaptıkları saha araştırmalarında geçen yıl yaklaşık 300 dekar alanda üretim yapıldığını söyledi.

Kentte 50 tonun üzerinde Abbas inciri üretiminin yapıldığı bilgisini paylaşan Gündeşli, şöyle konuştu:

"Büyük bir potansiyel, buradaki üreticiler için ve ülkemiz için büyük bir gelir kaynağı. Biz de Doğu Akdeniz Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü olarak Abbas çeşidimizin özellikle ülkemizde bilinirliğini artırmak amacıyla bir tescil çalışması başlattık. Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Fatmalı, Kurtlar ve Cüceli mahalleleri Abbas inciri için bir mikro klima adası oluşturuyor. Bu incirimizi özellikle eşsiz lezzeti ve görüntüsüyle sofralık çeşitlerde öne çıkabileceği inancındayız."

Gündeşli, Abbas incirinin hem insan sağlığı açısından hem lezzeti ve aroması açısından ön plana çıktığını ifade ederek, incirle ilgili başlatılan tescil işleminin devam ettiğini vurguladı.

"Markalaşma yolunda bir adım atmış oluyoruz"

Kahramanmaraş'ın zaten birçok üründe marka olduğunu hatırlatan Gündeşli, "Özellikle sofralık çeşitlerde Kahramanmaraş'ın Abbas inciriyle Bursa ve Aydın gibi marka olacağı inancındayım. Burada üretilen incirin, Gaziantep, Malatya, Kayseri, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa gibi illerde satışı yapılıyor. Dünyada dondurması ve biberiyle ünlü Kahramanmaraş'ta meyvelerin kraliçesi Abbas incirimizi tescil ettirerek markalaşma yolunda bir adım atmış oluyoruz" dedi.

Fatmalı Mahallesi muhtarı Şeref Kalay ise lezzeti güzel ve iriliğiyle ilgi çeken Abbas incirinin tescil edilmesi için başlatılan çalışmadan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Fatmalı, Cüceli ve Kurtlar bölgesinde yaşayan insanların yüzde 50'sinin Abbas inciriyle ev ekonomilerine katkı sağladığını aktaran Kalay, "İncir bölge insanı için önemli ve güzel bir gelir kapısı oluyor. Bölgede 60 ton civarında incir kapasitesi bulunuyor. İncir yaz döneminde yaklaşık 3 ay boyunca tezgahlarda bulunuyor" diye konuştu.

Kaynak: AA