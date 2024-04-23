Kadın muhtar rakipsiz girdiği seçimle ikinci kez göreve geldi

Bartın'ın Köyortası Mahallesi'nde 2019'daki seçimlerde 3 erkek adaya karşı 26 oy farkla muhtar seçilen 60 yaşındaki, 2 çocuk annesi Atmaca, mahallesinde 1450 seçmenin oy kullandığı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde karşısına rakip çıkmayınca tekrar göreve geldi.

Kent merkezine bağlı 19 mahalledeki 4 kadın muhtardan biri olan Atmaca, karşısına rakip çıkmamasını ve kendisine gösterilen teveccühü mahalle sakinleriyle kurduğu yakın ve sıcak ilişkinin sonucu olarak görüyor.

Atmaca, kendisine 2014 seçimlerinde de teklif geldiğini ancak çeşitli sağlık sorunları nedeniyle kabul edemediğini, 2019'da yine mahalle sakinlerinin isteği üzerine girdiği yarışı kazandığını söyledi.

İlk döneminde gerek salgın gerek kentte yaşanan sel afetleri nedeniyle zorlu süreçler yaşadığını anlatan Atmaca, "O süreçlerde hep mahalle sakinlerimin yanında oldum. Pandemide sokağa çıkamayan yaşlılarımızı evlerinde ziyaret edip hastalık durumlarıyla ilgilendim, bakkal, market ihtiyaçlarını karşıladım. Bankadan maaşlarını çekip ödemelerini yapmaya kadar ilgilendim. Selde de yine aynı şekilde yanlarında oldum" dedi.

"Üzerine koyarak aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim"

Atmaca, tekrar muhtar seçilmenin mutluluğunu yaşadığını, tüm mahallelerde çok sayıda aday bulunmasına karşın Köyortası'nda karşısına rakip çıkmamasının kendisini de şaşırttığını dile getirdi.

Çalışmayı çok sevdiğini, gece gündüz, hafta sonu ayrımı yapmadan çabaladığına değinen Atmaca, şöyle devam etti:

"İyi günde kötü günde yanlarında oldum. Mahalle sakinleri çalışma şeklimin farkında oldukları için aday çıkmadığını düşünüyorum. Bu durum karşısında ben de şaşırdım. Çalışmayı, insanlara dokunmayı seviyorum. Tabii aday çıkmamasının bana daha büyük sorumluluk yüklediğinin de farkındayım. Üzerine koyarak aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim."

"Kadın elinin değdiği her yer güzel olur"

Atmaca, kadın ve yaşlı nüfus ağırlıklı olduğu için özellikle onların talep ve ihtiyaçlarına daha çok eğileceğini vurgulayarak, "Özellikle kadınlarımızın kanser taramaları ve diğer sağlık sorunlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için doktor çağırıp belediyeye ait Kadın Yaşam Merkezi'nde toplantılar yapıyoruz. Orada sağlık konusunda bilgi sahibi oluyorlar" şeklinde konuştu.

Gerek muhtar gerek belediye başkanı kadın yöneticilerin sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu dile getiren Atmaca, "Kadının elinin değdiği yer, her zaman güzel olur. Erkek yöneticiler bana belki kızabilirler ama kadın elinin değdiği her yer güzel olur" dedi.