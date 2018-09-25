Judocu kız kardeşler milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor

Trabzon Akçaabat'ta yaşayan 18 yaşındaki Rabia Şeras, judo yapmaya karar verince 2012 yılında ailesi tarafından Trabzon Ayyıldız Spor Kulübüne kayıt ettirildi.

Zamanla ablasının judoda elde ettiği başarılara özenen 16 yaşındaki Hümeyra da aynı kulüpte judoya başladı.

Kulübünün desteğiyle 52 kiloda çeşitli yarışmalara katılarak derece alan Rabia, milli takıma girme şansı yakaladı. Judoda ablası gibi başarılı olan Hümeyra ise Ümit Milli Takım'a seçildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitimine devam eden Rabia, müsabakalarda Türk bayrağını dalgalandırmak için kardeşiyle birlikte ter döküyor.

Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu da olan kız kardeşler, birlikte antrenman yapıyor.

"Jackie Chan gibi dövüşmek istedim"

Rabia Şeras, dövüş sporlarına ilgisi olduğunu söyledi.

Judonun bağımlılık yapan bir spor dalı olduğunu ifade eden Rabia, "Filmlerdeki dövüş sahneleri beni çok etkiliyordu. Jackie Chan'in taklalar atması, korkusuzca savaşması beni etkiledi. Ben de onun gibi olabileceğimi düşündüm. O nedenle 2012 yılında judoya başlamaya karar verdim. Spora başladıktan sonra da judonun savunma sporu olduğunu öğrendim ve ilk derecemi 2013 yılında aldım" diye konuştu.

Rabia, babasının kendisini her zaman desteklediğini belirterek, "Maçlara ve kamplara gitmemde babam çok yardımcı oldu. İl içindeki müsabakalara sürekli getirip götürdü. Annem ise kız çocuğu olmamdan dolayı biraz tedirgin oldu ama kamplara gidip dereceler aldıkça o da beni destekledi" dedi.

Kardeşinin aynı spor dalında, aynı kulüpte mücadele ediyor olmasının kendisine güç verdiğini vurgulayan Rabia, "Benim için çok büyük moral kaynağı. Maçlarda derece almamı o sağlıyormuş gibi geliyor. Her maçta yanımda olduğu için çok mutlu oluyorum. Genellikle birlikte çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Rabia Şeras, Ümitler Türkiye Şampiyonası'na 2015 yılında katıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"İl müsabakaları, Karadeniz bölge turnuvaları, ulusal, uluslararası müsabakalarda, bu yıla kadar toplam 60 madalya aldım. 2016 yılında Türkiye Şampiyonu ve Avrupa kupasında 5. oldum. 2017 yılında ise Balkan Şampiyonası'nda 2. oldum. Bundan sonra önümüzdeki Gençler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olup Avrupa ve dünya şampiyonasında derece yapmak istiyorum."

"Ablamla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum"

Lise öğrencisi olan Hümeyra Şeras ise voleybolla ilgilenirken dövüş sporlarına merak saldığını ancak judoya başladıktan sonra ilgisini yitirince bir süre ara verdiğini anlattı.

Ablasının yarışmalarda aldığı derecelere imrendiğini ifade eden Hümeyra, "Ablam derece yapınca onu kıskandım. Onun sayesinde judoya yeniden devam ettim. 2 yıl sonra Anadolu Yıldızlar Ligi'nde şampiyon oldum. Derecelerim arttıkça 2017 yılında Ümit Milli Takım'a seçildim" dedi.

Hümeyra, ablasıyla aynı sporu yapmanın kendisi için avantaj olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Ablamla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Moral verdiği ve motive ederek destek olduğu için daha iyi oluyor. Bundan sonraki hedefim Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak EYOF, dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece yapmak. En büyük hayalim ise olimpiyatlara katılıp derece yapmak."

Kaynak: AA