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Muşlu gençler bisikletle tarihi yerleri gezdi

Muş Belediyesi Gençlik Meclisi ve Muş Bisiklet Spor Kulübü, "Muş Tarihine Pedallıyorum" sloganıyla bisiklet turu düzenledi.

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Muşlu gençler bisikletle tarihi yerleri gezdi

Muş Lale Vadisi Parkı'nda bir araya gelen 100 bisikletli, tarihi yerler konusunda farkındalık yaratmak ve spora dikkat çekmek için kentin tarihi yerlerini gezdi.

Belediye Başkanı Feyat Asya'nın da eşlik ettiği etkinlikte, tarihi Murat Köprüsü'ne kadar pedal çeviren katılımcılar, kamp ateşi yakarak halay çekti.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Muş Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Deniz Koçmen, "Muş'un tarihini burada gençliğimize tanıtmak ve gençliğimize aşılamak amacıyla bir araya geldik. Tarihini bilen bir gençlik için mücadele ediyoruz. Etkinliğimizin hem sağlık, hem de gençlerin tarihlerini bilmelerine yararı oldu" diye konuştu.

Katılımcılardan Nilay Özhan ise, etkinlik kapsamında hem tarihi yerleri gezdiklerini hem de spor yapma imkanı bulduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: tarihi yerler, Muş, bisiklet turu
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