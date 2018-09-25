Ahşaba şekil vererek 37 yıldır topaç yapıyor

Topaç ustası Ekrem Demirbaş, topaç yapımını öğretecek çırak bulamasa da sanatını sağlığı el verdikçe devam ettirmek istiyor.

Osmaniye'deki atölyesinde ahşaba el işçiliği ile şekil veren Demirbaş, Türkiye genelinde el sanatlarına ilişkin gerçekleştirilen etkinliklere de katılarak mesleğini tanıtmaya çalışıyor.

"37 yıldır topaç yapıyorum"

Aksaray Belediyesi'nin, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı'nın desteğiyle düzenlediği 33. Aksaray Ihlara Kültür Sanat ve Spor Festivali’nde açtığı stantta topaç yaparak sergileyen 56 yaşındaki Demirbaş, Türk kültüründe en çok dikkai çeken oyuncaklardan birinin topaç olduğunu söyledi.

Günümüzde eski oyuncaklara ilgi azalsa da atölyesinde eşinin desteği ile 37 yıldır topaç yaptığını belirten Ekrem Demirbaş, "1981 yılından bu yana topaç yapıyorum. Türkiye'nin her tarafına topaç gönderiyoruz. Bunun yanında bu tür etkinliklere katılarak, tanıtımını yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Mesleğe nasıl başladığını anlatan Demirbaş, "18 yaşında kendi dükkanımı açtım. Atölyede mobilya ayağı yapıyordum. İşler kötü gidince, araştırma yaparken Kahramanmaraşlı bir arkadaşımın önerisi ile topaç yapmaya başladım. Yaptığımız işler çok tutulunca, bize daha değişik topaç siparişleri gelmeye başladı. Ben de o günden beri bu işi devam ettiriyorum" diye konuştu.

"Hala daha iyisini yapmanın telaşındayım"

Ekrem Demirbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geleneksel el sanatkarlarına verilen sanatçı kartına da sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kültür Bakanlığı'ndan bir uzman, geleneksel sanatlarla uğraştığımız için bize bir kart verdi. Onun sayesinde fuarlarda, çeşitli etkinliklerde sanatımızı tanıtıyoruz. Edirne, Tekirdağ, Konya, Ankara, hatta Türkmenistan gibi birçok yerde topaç etkinliği yaptık. Kültürümüzün bir parçası olan bu oyunu devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İşimi severek yapıyorum. Hala 'işimi daha iyi nasıl yaparım' arayışı içindeyim. Hala daha iyisini yapmanın telaşındayım. Stantlara gelenlere 'Bir öneriniz ve fikriniz varsa bana söyleyin' diyorum. Farklı bir şeyler çıkarmak adına sunulan önerileri mutlaka değerlendiriyorum."

Kendisinden sonra sanatını devam ettirecek kimsenin olmamasına üzüldüğünü belirten topaç ustası Ekrem Demirbaş, "Çocuklarım okumak istediler. Onları topaç üretip satarak sorunsuz okuttum. Bu işi devam ettirmek adına arkadan yetişen bir çırak yok. Ben de eşim Hatice ile beraber bu işi omuzluyorum. Çırak yetişmese de ben inşallah sağlığım ve sıhhatim elverdiği sürece bu işi devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA