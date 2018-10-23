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Japonya'da pirinç üreticileri zorlu bir gelecekle karşı karşıya

Japonya'da pirinç üreticilerini belirsiz bir gelecek bekliyor. Sebebi pirinç tüketiminin son 50 yılda yarı yarıya azalması.

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Japonyada pirinç üreticileri zorlu bir gelecekle karşı karşıya

Tarım Bakanlığına göre, Japonya'da genel olarak daha az insan pirinç tüketiyor. Tokyo Üniversitesinde bir tarım uzmanı olan Mitsuyoshi Ando ise bu sektör için "parlak bir gelecek" olmadığını söylüyor. 

Ando'ya göre pirinç üreticileri rekabet güçlerini birleştirmeli. Ayrıca ülkede coğrafi imkanlar nedeniyle çiftçiler arazilerini genişletemiyor. 

Çiftçilerin verimliliği ve geliri azaldı

Eski nesil çiftçiler de küresel pazarda tutunamayacaklarından korkuyor. 66 yaşındaki Kazuo Ogura bu konuda şanslı olanlardan biri. Ogura'nın 38 yaşındaki oğlu bu yılki hasatta özel olarak tasarlanmış bir makine kullandı. 

Kazuo Ogura bu zorlu doğada hayatta kalmanın yolunu "makul bir fiyata kaliteli yiyecek üretmek" olarak tanımlıyor. Ayrıca şunları söylüyor:

"Son yıllarda pirinç fiyatlarının durgunlaştı. Bu da çiftçilerin verimliliğini ve gelirini azalttı. Sonuç olarak, çiftçilerin de rekabetçi olması gereken serbest ticaret dünyasında yaşıyoruz. Tabii ki kapasitemizden öte rekabet edemiyoruz."

Kaynak: AFP

Etiketler: pirinç çiftçileri, Kazuo Ogura, Japonya
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