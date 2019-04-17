Bitlis İl Jandarma Komutanlığından araca yükledikleri yardım kolileri ile Bitlis merkeze bağlı Narlıdere Yatılı Bölge Okuluna giden kadın ve erkek personel, burada öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Okul müdürünün makamına geçerek burada bir süre sohbet eden jandarma personeli, ardından sınıfları dolaşarak çocuklarla yakından ilgilendi.

Çocuklara hikaye kitabı ve jandarmayı tanıtan broşürler dağıtan astsubaylar, daha sonra video eşliğinde tanıtım yaparak öğrencileri jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

Okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulunan jandarma personeli, okulun spor salonunda öğrencilerle voleybol oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Öğrenciler, yoğun çalışmalarına rağmen kendilerini unutmayarak yardımda bulunan jandarma personeline teşekkür etti.

Başta terörle mücadele olmak üzere diğer suçlarla da etkin mücadele eden Bitlis il Jandarma Komutanlığı, yürüttüğü sosyal faaliyetlerle de öğrencilerin yüreğine dokunuyor.

Kaynak: AA