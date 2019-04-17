Sporculuk kariyerinde 2007'de Azerbaycan'daki Avrupa Tekvando Şampiyonası ve 2011 yılında Çin'deki Dünya Tekvando Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Serkan Tok, spor yaşantısına İzmir'de antrenör olarak devam ediyor.

Balçova ilçesinde özel bir tekvando kursunda antrenörlük yapan Tok, minik sporcularına eğitimlerini bazı günler salonun dışında ormanlık alanda doğayla iç içe veriyor.

Antreman yaptıkları alanlarda önce çevre temizliği yapan 5 ila 13 yaşlarındaki sporcular ise, görenlerin takdirini topluyor.

"Doğa sevgisini aşılıyoruz"

Tekvando eğitmeni Serkan Tok, küçük yaşlarda spor yapmaya başlamak kadar doğa sevgisinin de çocuklarda çok önemli olduğunu söyledi.

Öğrencileriyle bir süredir doğada antreman yaptığını belirten Tok, şöyle konuştu:

"Doğada spor yaptırarak onlara doğa ve hayvan sevgisini aşılıyoruz. Bu eğitimin onların hayatlarında çok önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Onlar bu alışkanlığı kazandığı zaman ileride kendi çocuklarına da örnek olacaklarını düşünüyorum."

"Spor yapmak bedensel ve ruhsal olarak geliştiriyor"

Tekvando kursunda 3 yıldan bu yana eğitim alan 10 yaşındaki Elif Yiğit de antrenörlerinin doğada antreman yapmayı önerdiğinde inanmadıklarını söyledi.

Doğada antrenman yapmanın daha farklı olduğunu anlatan Yiğit, şöyle devam etti:

"Havalar müsait oldukça arkadaşlarımızla beraber buraya geliyoruz. Spor yapmak bizi bedensel ve ruhsal olarak geliştiriyor. Doğada spor yapınca çok mutlu oluyorum. Amacım aldığım eğitimin ardından başarılı bir tekvandocu olmak."

Kaynak: AA