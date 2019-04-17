Milli Eğitim Bakanlığı, çevrimiçi sosyal eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) çatısı altında "Siber Güvelik Portalı" oluşturdu.

Öğretmen, aile, uzman ve öğrencilere yol gösteren bir rehber niteliğindeki portala, "www.eba.gov.tr/siber-guvenlik" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Portalda, güvenli internet, oyun bağımlılığı, teknolojinin doğru kullanımı, siber zorbalık gibi birçok konuda, çocuklara yönelik animasyon ve renkli infografikler bulunuyor. Aynı zamanda, hedef kitlenin dijital dünyadaki tehlikelere karşı eğlenceli bir içerikle bilinçlendirilmesinin hedeflendiği siber güvenlik oyunu da yer alıyor.

Portalda, kişisel bilgilerin korunması için dikkat edilmesi gereken noktalar, virüs ve casus yazılımlara yönelik uyarılar, internetin güvenli ve eğlenceli kalması için alınabilecek önlemler, bir tehdit ortaya çıktığında yapılabilecekler videolarla eğlenceli bir şekilde anlatılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dijital dünyanın problem olarak görülmesinin çağın eğilimlerinin gözden kaçırılmasına yol açacağı uyarısında bulunmuştu. Ayrıca, çocukların ruh sağlığına zarar vermeyecek, gelişimlerini sekteye uğratmayacak dijital alanların destekleneceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA