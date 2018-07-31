Sosyal medyada ikinci "Mavi Balina" alarmı: Momo

Latin Amerika'da başlayıp ABD, Fransa ve Nepal'e kadar yayılan oyun, bilinmeyen bir numarayı arayarak meydan okumayla başlıyor. Soluk bir cilt, fesat bir gülüş ve patlak gözlere sahip "Momo", WhatsApp üzerinden "Senin hakkında her şeyi biliyorum" mesajıyla kurbana şiddet içeren görüntüler göndermeye başlıyor ve emirler veriyor. Emirler reddedilirse, alıcıyı kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit ediyor.

Latin Amerika sınırlarını aştı

Meksika siber suçlar polisi, Twitter üzerinden ülke vatandaşlarını Momo oyununa katılmama konusunda uyardı. Ancak oyun Latin Amerika sınırlarını çoktan aşmış durumda.

İspanya polisi de konuyla ilgili devreye girerek, sosyal medya kanalları üzerinden gelecek absürt oyun davetlerini görmezden gelme konusunda uyarı yaptı. Meksikalı meslektaşları gibi İspanyol polisi de Twitter mesajları aracılığıyla konuyla ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Polis, #SaçmalıklarıGormezdenGelin etiketi altında, kullanıcılara Momo'dan uzak durma ve "aptalca" trendlerin WhatsApp üzerinden yayılmasını engelleme çağrıları yapıyor. Ancak tüm bu uyarılara karşın Momo'nun ne olduğuna ve nasıl ortaya çıktığına dair halen kesin bir bilgi yok.

Nasıl ortaya çıktı?

İnternet, Momo ile ilgili içeriklerle dolu.

Sosyal haber sitesi Reddit'te en çok okunanlar arasında "WhatsApp kızı Momo kim ve nedir?" başlığı var.

Bu soruya aynı platformda verilen en popüler cevap ise şu şekilde:

"İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi, Instagram'dan bir fotoğraf keserek bununla bir WhatsApp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo'nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor."

İkinci Mavi Balina alarmı

Mom'nun, gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunla benzerliği ise endişeye neden oluyor. Özellikle de Latin Amerika'da yetkililer, bu yüzün telefon ekranında belirip kullanıcılara meydan okumasına karşı alarma geçmiş durumda.

Şiddet içeren fotoğraflar ve tehditler

Meksika'da internet üzerinden işlenen suçları soruşturan polis birimi, Momo'nun bir sosyal medya grubu olarak başladığını açıkladı:

"Her şey bir Facebook sayfasında başladı. Bir grup insan, yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okumaya başladı. Birçok kullanıcı Momo'ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğini söyledi. Bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit edildiklerini söylüyor."

Momo ile ilgili kesin olarak bilinen tek şey Japonya, Kolombiya ve Meksika'da ülke uzantılı üç ayrı numaranın oyunla ilişkilendirilmiş olması.

Kullanılan fotoğraf ise, Japonya'da bir sergiden elde edilmiş. Artık Momo olarak bilinen bu korkunç yüz, söz konusu sergide yer alan bir "kuş kadın heykeline" aitti.

Kaynak: BBC