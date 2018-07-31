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Senegal'de 3,2 ton Hint keneviri ele geçirildi

Senegal'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3,2 ton Hint kenevirine el konuldu.

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Senegalde 3,2 ton Hint keneviri ele geçirildi

Senegal haber ajansı APS'de yer alan habere göre jandarma ekipleri, başkent Dakar'a 60 kilometre mesafede bulunan Thies bölgesindeki Mbour kentinde uyuşturucu trafiğini organize ettiği tespit edilen bir suç örgütüne operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şahısların kullandığı tespit edilen bir eve yaptıkları baskında 3,2 ton Hint kenevirine el koydu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişinin mahkemeye sevk edildikleri açıklandı.

Ülke tarihinde ele geçirilen en büyük miktarlardan biri

Jandarma kaynakları, sorguda şebekenin yabancı uyruklu bir şahıs tarafından idare edildiği bilgisine ulaştıklarını ifade etti. Şahısların, Moritanya'dan getirdikleri uyuşturucu maddeyi Senegal üzerinden Mali'ye götürmeyi planladıkları belirtildi.

El konulan uyuşturucunun Senegal'de bir baskında ele geçirilen en büyük miktarlardan biri olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, senegal, hint keneviri
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