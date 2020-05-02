Haber Giriş: Kaynak: AA
Jandarma ekipleri, aç kalan köpek yavrularını besledi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da jandarma ekipleri, aç kalan köpek ve 10 yavrusunu ekmek ve bisküviyle doyurdu.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan bazı yaşlıların gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Bir kişinin ihtiyaçlarını gidermek için yola çıkan ekipler, bir köpek ve 10 yavrusunun aç olduğunu gördü.
Köpek ve yavrularının karnını ekmek ve bisküviyle doyuran ekipler, daha sonra vatandaşlardan gelen talepleri adreslere ulaştırdı.
[Fotoğraf:AA]
Etiketler: antalyaSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 12:58
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