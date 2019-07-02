Kimileri rahat ve ucuz, kimileri de sadece keyifli olduğu için kullanır trenleri.

İzmir-Ankara arasında mekik dokuyan İzmir Mavi Treni ise bu etkenlerin hepsini barındırıyor.

İzmir’in meşhur Basmane Garı’ndan ayrılan İzmir Mavi Treni, 3 bölge, 6 şehir ve 43 duraklık yolculuğunun ardından bir başka tarih kokan yapı Ankara Garı’na ulaşıyor.

Sırasıyla İzmir, Manisa, Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir’in ardından Ankara’ya varan İzmir Mavi Treni, 824 kilometreyi 14,5 saatte kat ediyor.

Öğrencilerin ilk tercihi tren

Samet Çetin, trende makinist olarak görev yapıyor.

Çetin, trene hayatında ilk defa ilk görevinde bindiğini söylüyor.

“Bizim için istasyona vardığımızda inen bir yolcunun ailesiyle kucaklaşması gibi güzel bir şey yok”.

İzmir Mavi Treni'ni özellikle öğrenciler tercih ediyor.

Otobüs ve uçağa göre tren biletlerinin daha ucuz olması, bu tercihin en başta gelen sebeplerinden.

Trenlerin hazırlığını kondüktör sağlıyor

Trenlerin can damarlarından birisi de kondüktörler.

Metin Armutçu da İzmir Mavi Treni'nin emektar kondüktörü.

Yolculuk öncesi temizliğini, su ve elektrik tesisatını kontrol ederek, treni yolculuğa hazırlıyor Armutçu.

Bilet kontrolü ve yolcu indirip bindirme işlemleri de yine Metin Armutçu’nun kontrolünde gerçekleşiyor.

Dizel ve elektrikli lokomotifler

Trende yolculuk boyunca iki çeşit lokomotif kullanılıyor.

İzmir-Balıkesir arasında elektrikli lokomotifler kullanılırken, Balıkesir-Kütahya arasında elektrik tesisatlarının yenilenmesi nedeniyle dizel lokomotifler kullanılıyor.

Bu etabın ardından Kütahya-Ankara arasında tekrar elektrikli lokomotifler devreye giriyor.

Trene zarar vermeye çalışan insanlar var

Ekrem Güneş, İzmir Mavi Treni’nde Tren Amiri olarak görev yapıyor.

Seyir, yolcunun can güvenliği, oluşabilecek olumsuzluklar gibi trenin tüm sorumluluğu kendisine ait.

En çok biletsiz yolculardan ve trenlere taş atarak zarar vermeye çalışan insanlardan şikayetçi.

“Tren bizim her şeyimiz, ekmeğimiz”.

İzmir Mavi Treni, 17 Mayıs 1983 tarihinden bu yana hizmet veriyor.

824 kilometrelik güzergâhında çok sayıda doğal güzelliği seyretme imkanı sunan İzmir Mavi Treni, Doğu Ekspresi ile kıyaslanabilecek önemli tren güzergâhlarından biri olarak gösteriliyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

