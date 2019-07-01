Onun örnek aldığı isim bir kitabın kahramanı. Kemalettin Tuğcu’nun kitabındaki yardımsever, dürüst ve çocukların sevimli tonton dedesi olarak geçen “Eskici Baba” gibi çevresindekilere yardım ediyor.

51 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Hikmet Başar, zamanla mahalle sakinleri tarafından “Ayakkabıcı Baba” olarak anılmaya başladı.

Sabırlı, şükür eden, sevgiyi bilen esnaf

Başar, ayakkabı tamirciliğine 13 yaşında başladı. Bugüne kadar bu meslek sayesinde 2 çocuğunu yetiştiren Hikmet Başar, "en büyük sermayem" dediği mesleğini aynı heyecanla sürdürüyor.

O, her gün sabahın ilk ışıklarıyla gittiği 13 metrekarelik atölyesinde müşterilerinin ayakkabılarını onarıyor. Çocukluğunda seyyar ayakkabı tamircileri olduğunu söyleyen Başar, örnek aldığı karakteri ise şöyle anlatıyor:

“Okula başladığım dönemlerde ‘Eskici Baba’ adlı bir kitap vardı. Kitapta bahsedilen karakter ayakkabı tamircisiydi. Ayrıca, mahallenin hoş, ufak gözlüklü, kel kafalı tonton bir amcasıydı. Ben ondan çok etkilendim. Ardından bu meslekte çalışmaya başladım. Eskici Baba karakterindeki esnafı çok sevdim. Mesleğimi de dürüst, iyiliksever, sabırlı, şükür eden, sevgiyi bilen biri olarak sürdürmeye çalışıyorum.”

Lakabının içinde sevgi var

“Hiçbir zaman mal mülk derdinde değildim” diyen Başar, “Ayakkabıcı Baba” lakabının içinde sevgi olduğunu vurguluyor.

Kemal Sunal'ın oynadığı filmlerdeki esnaflara özendiğinden bahseden Başar, 30 yıl önceki esnaflığı özlemle andığını söylüyor.

Çocuklar babalarını onun dükkanında görüyor

İhtiyaç sahiplerine ayakkabı hediye eden Başar, “Her şeyden önce sevgi” diyor. Ayrıca, 30 senedir müşterilerinin fotoğraflarını biriktiriyor, dükkanına astığı panoda hatıra olarak saklıyor.

Esnaflığa başladığı dönemlerde müşterilerle iletişim kurmakta zorlandığını anlatan Başar, şunları söylüyor:

"Müşteri geliyor, oturuyor. Tamirci için ise zaman lazım. Ben de fotoğraf albümünü düşündüm. Böylece müşteri ile sohbet edecek bir konu oluyor. Bu sebeple tanıdıkların, sanatçıların ve müşterilerin fotoğrafları var. Gelenler ‘Çok güzel albüm’ diyor. Fotoğraf çekiyorlar. Benimle konuşuyorlar, iletişim kuruyoruz. Bu fotoğrafları 30 senede topladım. 30 sene önceki fotoğraflarda çocuklar babalarını görüyor. Mutlu oluyor, benden fotoğraf istiyor."

“Ayakkabıcı Baba”, Beyoğlu’nda müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Haber, kamera: Ünal Gündoğdu, Suat Yahyaoğlu

Kurgu: Naz İrem Üstündağ