Gülbahçe ve Özbek Mahallesi sahilinde ölü yunusları görenler durumu yetkililere haber verdi.

Ekipler, olay yerine gelerek telef olan yunusları inceledi.

Urla Kaymakamı Önder Can, sosyal medyada silahla vurulmuş dört yunusun bulunduğuna dair paylaşımlar olduğunu ancak kendilerine karaya vuran iki yunus ihbarının geldiğini söyledi.

Yapılan incelemede balıklarda mermi izine rastlanmadığını belirten Can, zaman zaman yunusların karaya vurduğunun bilindiğini sözlerine ekledi.