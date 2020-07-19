Tunçkol'un 2013-2016 yıllarında Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın bölümünde sürdürdüğü floristik arazi çalışmaları sırasında keşfettiği bitki türü 3 yıl süren çalışmaların sonucunda bilim dünyasına kazandırıldı.

Herbaryum ve literatür çalışmaları sonucunda dünyada sadece Bartın'da yetiştiği tespit edilen bitki, dünyanın önde gelen bilim dergilerinden "Acta Botanica Croatica"da bilim dünyası için yeni bir bitki türü olarak yayımlandı.

Bitki türü, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından "Doğa Koruma Açısından Küresel Düzeyde Öncelikli Ekolojik Bölgeler" arasında kabul edilen ve tehlike altındaki "Karadeniz Nemli Karstik Orman" ekosistemlerinin en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip alanlarından olan Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın bölümünde keşfedildi.

[Fotoğraf: AA]

Yeni bitki türüne "Bartın" ismi verildi

Çalışmayla yayılış alanı ilk defa Bartın sınırları olan dünya için yeni bir endemik bitki türünün keşfedildiğini belirten Tunçkol, yeni bir geven türü olan bu bitkiye dünyada ilk defa keşfedildiği yer olan Bartın'daki yayılışına ve yaşam alanına ithafen "Astragalus bartinense" (Bartın geveni) adı verildiğini söyledi.

Tunçkol, "2017 yılında Prof. Dr. Necmi Aksoy danışmanlığında tamamlanan TÜBİTAK destekli 'Küre Dağları Milli Parkı'nın Bitki Toplumları ve Florası (Bartın Bölümü)' adlı doktora tez çalışmasında bu bitki türü keşfedilmiş ve Türk botanikçilerle birlikte isimlendirilmiştir. Oldukça gösterişli renkte çiçeklere sahip olan ve kayalık habitatlarda adeta yer örtücü bir halı gibi doğayı sarıp sarmalayan bu yeni bitki, park ve bahçelerde özellikle 'kaya bahçeleri' ve 'yer örtücü' süs bitkisi olarak kullanım potansiyeline de sahiptir" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da üniversite olarak bilimsel üretkenliklerini her geçen gün artırdıklarını, bölgeden başlayarak ülkenin kalkınmasına değer kattıklarını belirtti.

Uzun, sürdürülebilir bir gelişim anlayışıyla devam ettirdikleri yolculuklarında hep daha iyisini hedeflediklerini vurgulayarak bu doğrultuda yeni bir bitki türünü daha bilim dünyasına kazandıran Ulus Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol ve çalışma ekibini tebrik etti.

[Fotoğraf: AA]