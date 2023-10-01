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Yaşam
AA 01.10.2023 16:33

İstanbul'un en yaşlı muhtarı görevi bırakıyor

Büyükada'da yaklaşık 30 yıldır muhtarlık yapan İstanbul'un en yaşlı muhtarı Şerif Ali Coşkuner, mahallelinin aksi yönde ısrarlarına rağmen ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle artık görevini bırakmak istiyor.

İstanbul'un en yaşlı muhtarı görevi bırakıyor
[Fotograf: AA]

Adalar ilçesine bağlı Büyükada'daki Nizam Mahallesi'nin muhtarı 96 yaşındaki Coşkuner, sağlığı elvermediği, herkesle konuşamadığı ve derdini anlatamadığı gerekçesiyle 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmayacak.

Kastamonu Cide'de 1927'de doğan Coşkuner, askerdeyken tanıştığı Rum kökenli bir Türk arkadaşının ısrarı üzerine 1950'de Büyükada'ya yerleşti.

Coşkuner, 67 yaşından bu yana muhtarlık yaptığı mahallesinde, genci ve yaşlısıyla ada sakinlerinin sevgisini kazandı.

Muhtarlık koltuğuna 1994'ten beri oturmanın gururunu yaşayan Coşkuner, yaşlılık ve sağlık sorunları nedeniyle uzun süren görevini bırakacak olmanın hüznünü yaşıyor.

İstanbul'un en yaşlı muhtarı görevi bırakıyor

"Aday yapmasalardı memlekete giderdim"

İstanbul'un en yaşlı muhtarı Şerif Ali Coşkuner, görevi boyunca çeşitli kurumlardan teşekkür, başarı ve hizmet belgeleri aldığını söyledi.

Vatandaşların, 2024'te yapılacak yerel seçimler için halen evine kadar geldiklerini ve "bırakma" dediklerini belirten Coşkuner, "Ben artık yaşlandım. Herkesle konuşamıyorum, derdimi anlatamıyorum. Muhtar olmayacağım." dedi.

İstanbul'un en yaşlı muhtarı görevi bırakıyor

Mahallelinin 2019'daki yerel seçimlerde de kendisinin aday olmasını istediğini aktararak, bu sefer görevi bırakmakta kararlı olduğunu dile getirdi.

Coşkuner, "Beni, 'O adaydır, muhtar olacak' diyerek muhtar yaptılar. Aday yapmasalardı memlekete giderdim. Yok, artık yapamam. Yerel seçimlerde aday değilim. Zaten kulağımdan rahatsızım, her şeye cevap veremiyorum." diye konuştu.

Görevini devrettikten sonra memleketi Kastamonu'ya gitmek istediğini anlatan Coşkuner ancak eşinin mezarının Büyükada'da olması nedeniyle burada yaşamayı sürdüreceğini ifade etti.

Coşkuner, haftada bir kez ziyaretine gittiği eşinin mezarının yanına defnedilmek istediğini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden üç çocuk annesi Sevim Türkeş ise adaya 1972'de geldiğini belirterek, muhtar Coşkuner'den çok memnun olduğunu anlattı.

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