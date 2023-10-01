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Yaşam
AA 01.10.2023 13:04

Sarıçam ormanları yangınlara karşı korunuyor

Bozayı, vaşak, kurt, tilki gibi yabani hayvanların yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında ekipler, 12 köyde 800 kişiye eğitim vererek vatandaşları bilinçlendiriyor.

Sarıçam ormanları yangınlara karşı korunuyor
[Fotograf: AA]

Sarıkamış'tan başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya sırtları ve güneyde Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresindeki sarıçam ormanları, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yer alıyor.

Bölgede, 7 gün 24 saat ekiplerce gözetlenen ormanlarda, bu sezon sadece 1 örtü yangını yaşandı.

Bozayı, vaşak, kurt, tilki gibi yabani hayvanların yaşadığı sarıçam ormanlarında ekipler, sık ormanın seyrekleştirilmesi, kuru ağaçların kesilmesi ve tepe yangınına sebebiyet verebilecek ufak çalılıkların kesilmesi gibi bakımlar yaparak, buraların yanıcı madde yükünü azaltıyor.

Sarıçam ormanları yangınlara karşı korunuyor

Ormanlık alanların büyük bölümüne söz konusu bakımları yapan ekipler, 2 gözetleme kulesi, 100 kişilik hazır bekleyen yangın müdahale timiyle bölgeyi kontrol ederek, devriyelerle yangınlara karşı mücadelesini sürdürüyor.

Bölgedeki 12 köyde 800 kişiye eğitim veren ekipler, vatandaşları orman yangınlarına karşı bilinçlendiriyor.

Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, bölgelerindeki ormanları her türlü zarara ve yangına karşı titizlikle koruduklarını söyledi.

Sarıçam ormanları yangınlara karşı korunuyor

Yangın çıkmadan önce müdahalenin önemini vurgulayan Ayatay, "Orman yangınlarına karşı da tedbirlerimiz alıyoruz. Yangınlar konusunda genel stratejimiz, yangınların çıkmasını önlemek, ilk aşamamız bu. İkincisi, olası yangında en kısa sürede yangını söndürmemiz. Üçüncüsü ise rehabilitasyon faaliyetlerimiz." dedi.

Vatandaşların orman yangınlarına karşı sürekli bilinçlendirildiğini anlatan Ayatay, "Özellikle ormanlara yakın bölgelerde yaşayan insanlarımızın eğitimlerini sağlıyoruz. Bölgemizde orman yangınları konusunda sıkıntı yaşamadık. Vatandaşlarımız da uyarılarımızı dikkate alarak gerekli hassasiyeti gösterdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıçam ormanları yangınlara karşı korunuyor

Ormanların yanıcı madde yükünü azaltıyorlar

Ormanlara yapılan bakımla yangınların da önüne geçildiğini vurgulayan Ayatay, şunları kaydetti:

"Her zaman yangın çıkma ihtimali vardır. Yangına karşı, ormanlardaki yanıcı madde yükünü azaltmak maksadıyla bakım yapıyoruz. Sık ormanlar her zaman orman yangınları için tehlikelidir. Ormanlarda alt meşe dediğimiz ağaçlar daha çabuk tutuşması nedeniyle örtü yangınını tepeye taşıyabiliyor. Onun için ormanlarımızın bakımını yaparak yanıcı madde yükünü azaltmak zorundayız. Bu genç ormanlarımıza bu bakımı yapmamız lazım."

Sarıçam ormanları yangınlara karşı korunuyor

Ayatay, "Bazen vatandaşlar, 'incecik ağaçlar kesiliyor' diye tepki veriyor. Teknik olarak yapmamız gerekeni yapıyoruz. Allah korusun onları yapmazsak felaketler kaçınılmaz olur. Orman yangını yaşanan bölgeleri öyle bırakmıyoruz. Yapabiliyorsak hemen o yıl yoksa başka zamanda o bölgeyi rehabilite ediyoruz. Ormanları başka maksatlarla kullandırmamanın gayreti içindeyiz." dedi.

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