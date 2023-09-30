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Yaşam
İHA 30.09.2023 04:58

Bir yıl önce aldıkları evlerinin yıkımını gözyaşları içinde izlediler

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören evleri planlı bir şekilde yıkılırken Koç ailesi, gözyaşları içinde evlerinin yıkımını izledi.

Bir yıl önce aldıkları evlerinin yıkımını gözyaşları içinde izlediler
[Fotograf: İHA]

6 Şubat depreminde ağır hasar alan illerden biri olan Malatya’da yüksek katlı binaların bulunduğu Bostanbaşı Mahallesi'ndeki binaların yıkımı sürüyor.

Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı Eryaman Süreyc Konutları’nın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım öncesi polis ekipleri bölgeye çıkan tüm yolları kapatırken, alınan önlemlerin ardından geri sayım ile birlikte 13 katlı bina patlayıcı yardımı ile saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

224 kilo patlayıcının kullanıldığı patlatmayı izleyen bina sakinleri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Site sakinlerinden Esma Koç, henüz bir yıl oturmadan depremde ağır hasar alan evlerinin yıkımını çocukları ile birlikte gözyaşları ile izleyenlerden biriydi.

Bir yıl önce aldıkları evlerinin yıkımını gözyaşları içinde izlediler

"Daha borcunu ödüyorduk"

Güvenilir olduğu için Bostanbaşı’ndan ev aldıklarını ifade eden Koç, “Daha oturalı bir yıl oldu. Krediyle aldık, daha borcunu ödüyorduk. Dört yıl teslim edilmesini bekledik, bir yıldır oturuyorduk evimiz yıkıldı. Daha borcu duruyordu. DASK ile borcu kapandı ama bütün hayallerimiz gitti. Hakkımızı helal etmiyoruz. Kayınbabamızın evinde kalıyoruz 7 aydır. Burası güvenilir diye ev aldık. Müteahhit eşimin arkadaşıydı. Evimizi sağlam yapsa böyle olmazdı. Emeklerimiz çöp oldu.” diye konuştu.

"İnsanın hem evi hem de memleketi yıkılmış"

Uzun süre ağlayarak yıkımı izleyen Ceren Koç’ta “İnsanın hem evi hem de memleketi yıkılmış. Herkes ne hissetiyse ben de aynı şeyleri hissetim” diyerek duygularını paylaştı.

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