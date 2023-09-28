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Yaşam
TRT Haber 28.09.2023 23:28

Acı boşluğu Antakyalılar anlattı: Üzülmek değil bu ölmek...

Kimi bir ağaçtan, kimi mezarlıktan, kimi de ayakta kalan birkaç yapıdan yıllarca yaşadığı yeri bulmaya çalışıyor. 6 Şubat depreminde büyük hasar gören Hatay’da vatandaşlar enkaz kaldırma çalışmaları sonrası yıllarca yaşadığı bölgeyi tanımakta zorlanıyor…

Çağrı Erdener
Çağrı Erdener
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Okuma süresi

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde büyük hasar gören illerden biri de Hatay.

Hatay kent merkezi ve bazı ilçelerde hasar alan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ediyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları sonrası birçok mahallelerde büyük boşluklar oluştu. Bölge halkı yıllarca yaşadıkları sokakları ve ara yolları tanıyamaz halde.

Acı boşluğu Antakyalılar anlattı: Üzülmek değil bu ölmek...

'Dümdüz' olan mahallenin sakinlerinden biri Suphi Bayır…

"50 yıldır Emek Mahallesi'nde ikamet etmekteydim. Ama maalesef artık ikamet edemiyoruz. Gençliğimizin, çocukluğumuzun geçtiği yer burası. Burada bir dükkânım vardı, onu bulmakta zorlanıyorum. Dükkanımla evimin arası 300-400 metre mesafedeydi. Şimdi eski evimin yolunu bulmakta da zorlanıyorum."

Acı boşluğu Antakyalılar anlattı: Üzülmek değil bu ölmek...

“Yaşayanlar da öldü”

Deprem yalnızca binaları değil, hayalleri de yıktı. Tıpkı eski mahallesinde olduğu gibi Suphi Bayır'ın da gönlünde büyük boşluklar bıraktı. 

“Memleketimizde bu yaşanan olaylar bizi üzmedi öldürdü. Yaşayanlar mı öldü, ölenler mi öldü diyorlar ya, yaşayanlar da öldü bence. Sol tarafta bir mescidimiz vardı. Apartmanın altında cıvıl cıvıl komşularımız vardı. Maalesef onlar depremin ilk günü yerle bir oldu. Burada yaşamayan insanların burada adres bulması mucize, mümkün değil. 5 sene önce buraya taşınan insanların bile bulması zor. Normal bir vatandaşa Emek Mahallesi’ne git Cumhuriyet Caddesi'ne git desen aylarca bulamaz. Emek Mahallesi diye bir yer kalmamış”

“Oğlumun evini bulamadım”

Bayır gibi adresini bulmakta zorlanan depremzedelerin başvurduğu ilk yöntem semtteki ağaçlar ya da ayakta kalan birkaç yapı.

Acı boşluğu Antakyalılar anlattı: Üzülmek değil bu ölmek...

Şimdilerde konteyner kentte yaşayan Mehmet Ali Göyce de evinin yerini bir ağaçtan yola çıkarak bulduğunu ancak oğlunun evini bulamadığını söyledi:

"1962’den beri buradayım. Evimin yerini köşedeki dut ağacından buldum. Bazısı evini bulamıyor, şaşırıyor "nereye geldik?" diye. Oğlumun evine gittim, Bu sokak mı, o sokak mı? derken bulamadım. Antakya tanınmayacak halde."

Acı boşluğu Antakyalılar anlattı: Üzülmek değil bu ölmek...

“Koca bir boşluk”

Emek Mahallesi’nin sakinlerinden Zekiye Karasu, mahallesine ait görüntüleri izleyerek, “Mezarlığı görmemiz lazım ki bilelim o mahallenin oralar olduğunu. Koca bir tarla olmuş. Ancak mezarlıktan tanırız o mahalleyi. Bu haliyle tanımam mümkün değil” diyor.

İlyas Umut Özacar
İlyas Umut Özacar
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