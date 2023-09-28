Acı boşluğu Antakyalılar anlattı: Üzülmek değil bu ölmek...

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde büyük hasar gören illerden biri de Hatay.
Hatay kent merkezi ve bazı ilçelerde hasar alan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ediyor.
Enkaz kaldırma çalışmaları sonrası birçok mahallelerde büyük boşluklar oluştu. Bölge halkı yıllarca yaşadıkları sokakları ve ara yolları tanıyamaz halde.
'Dümdüz' olan mahallenin sakinlerinden biri Suphi Bayır…
"50 yıldır Emek Mahallesi'nde ikamet etmekteydim. Ama maalesef artık ikamet edemiyoruz. Gençliğimizin, çocukluğumuzun geçtiği yer burası. Burada bir dükkânım vardı, onu bulmakta zorlanıyorum. Dükkanımla evimin arası 300-400 metre mesafedeydi. Şimdi eski evimin yolunu bulmakta da zorlanıyorum."
“Yaşayanlar da öldü”
Deprem yalnızca binaları değil, hayalleri de yıktı. Tıpkı eski mahallesinde olduğu gibi Suphi Bayır'ın da gönlünde büyük boşluklar bıraktı.
“Oğlumun evini bulamadım”
Bayır gibi adresini bulmakta zorlanan depremzedelerin başvurduğu ilk yöntem semtteki ağaçlar ya da ayakta kalan birkaç yapı.
Şimdilerde konteyner kentte yaşayan Mehmet Ali Göyce de evinin yerini bir ağaçtan yola çıkarak bulduğunu ancak oğlunun evini bulamadığını söyledi:
“Koca bir boşluk”
Emek Mahallesi’nin sakinlerinden Zekiye Karasu, mahallesine ait görüntüleri izleyerek, “Mezarlığı görmemiz lazım ki bilelim o mahallenin oralar olduğunu. Koca bir tarla olmuş. Ancak mezarlıktan tanırız o mahalleyi. Bu haliyle tanımam mümkün değil” diyor.